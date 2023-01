Wichtiger Sieg im Meisterrennen: Der HCD Gröbenzell behält gegen den TV Nellingen den längeren Atem

Von: Dieter Metzler

Die Frauen des HCD Gröbenzell beim Siegerselfie. © Jörg Gettwart

Die Drittliga-Handballerinnen des HCD Gröbenzell bleiben nach ihrem Auswärtssieg beim TV Nellingen auf Kurs in Richtung 2. Bundesliga.

Gröbenzell – Mit einem erfolgreichen Jahresauftakt kehrte der HCD Gröbenzell am Samstagabend auf die Platte zurück. Beim Tabellenvierten TV Nellingen setzte sich die Mannschaft von Trainer Stefan Weidinger vor 120 Zuschauern allerdings erst in der Schlussphase der Drittliga-Begegnung ab und bleibt nach dem 32:27 (18:15)-Sieg dem Tabellenführer TSV Wolfschlugen dicht auf den Fersen. Nachdem Wolfschlugen zeitgleich gegen Allensbach nicht über ein 25:25 hinauskam, konnte der HCD den Abstand bis auf einen Punkt verkürzen, wobei die Gröbis ein Spiel weniger auf dem Konto haben.

Angeführt von ihrer überragenden Antreiberin Saskia Putzke, die mit elf Toren zur Matchwinnerin avancierte, blieb die Partie lange Zeit ausgeglichen. So wechselte in den ersten 20 Minuten die Führung ständig. „Es war das erwartet schwere Spiel“, zeigte sich HCD-Trainer Stefan Weidinger nicht überrascht.

Der HCD braucht etwas, um seinen Spielrhythmus zu finden

Hinzu kam, dass sich Nellingen bereits voll im Spielrhythmus befand, nachdem die Schwäbinnen schon eine Begegnung im neuen Jahr absolviert hatten, während der HCD sieben Wochen lang nicht gespielt hatte.

15 Gegentore in den ersten 30 Minuten waren Weidinger aber einfach zu viel. Während der HCD-Coach mit der Torausbeute zufrieden war, besaß seine Abwehr zu wenig Zugriff. Nach einer Viertelstunde tauschte er die Torfrauen aus. Statt Laura Cuperus kam Theresa Bauer. In den letzten zehn Minuten schafften die Gröbis aber einen Vier-Tore-Vorsprung. Mit einem 18:15 für den HCD ging es in Halbzeit-Pause.

Erst in der Schlussphase ziehen die Gröbenzellerinnen davon

Gleich zu Beginn der zweiten 30 Minuten konnte der Tabellenvierte bis auf einen Treffer wieder verkürzen (18:17). „Auch da haben wir nicht gut gespielt“, so Weidinger. Er stellte die Abwehr offensiver ein. Letztlich blieb die Begegnung bis zur 45. Minute eng und war von taktischen Zwängen auf beiden Seiten geprägt. Erst dann hatte sich der Favorit aus Gröbenzell beim Stand von 26:21 einen Fünf-Tore-Vorsprung herausgeworfen.

Den verspielten die Weidinger-Mädels bis auf zwei Tore aber wieder. In dieser Phase hieß es, kühlen Kopf zu bewahren. Die Gastgeberinnen ließen sich einfach nicht abschütteln. Am Ende aber setzte Putzke mit ihrem elften Treffer zum 32:27 den Schlusspunkt in der Spitzenbegegnung der dritten Liga. Vor der Auswärtsbegegnung in Nellingen gab der HDC Gröbenzell die Weiterverpflichtung des erfolgreichen Trainergespanns, Stefan Weidinger und HCD-Urgestein Harald Fischer, bekannt. Am Samstag, 4. Februar, spielt der HCD in der Paul-Barth-Halle gegen den Tabellenvorletzten TSV EBE Forst United. Anwurf ist um 18.15 Uhr. (Dieter Metzler)