Der HCD Gröbenzell nimmt Anlauf auf die Spitze - Klarer Favorit gegen den TSV Forst United

Von: Dieter Metzler

Wollen den Schwung mitnehmen: Die Handballerinnen des HCD Gröbenzell befinden sich unbeirrt auf dem Weg in Richtung 2. Bundesliga. Die nächste Hürde auf dem Weg nach oben ist der TSV Forst United. © Jörg Gettwart

Alles andere als ein Sieg gegen den Tabellenvorletzten TSV Forst United wäre für den Tabellenzweiten HCD Gröbenzell eine Enttäuschung.

Gröbenzell – Anwurf zum Heimspiel am Samstag in der Paul-Barth-Halle ist um 18.15 Uhr. Wenn die Mannschaft von Trainer Stefan Weidinger in der 3. Liga weiter oben mitspielen will, dann darf sich der letztjährige Meister keinen Ausrutscher leisten. Jedenfalls ist der HCD haushoher Favorit gegen das Team aus dem Landkreis Ebersberg. Im Hinspiel beherrschten die HCD-Frauen den Aufsteiger nach Belieben und kehrten mit einem mühelosen 34:17-Erfolg in ihre Heimatgemeinde zurück. Am Ende der 60 Minuten musste Weidinger feststellen: „Es war heute ein Klassenunterschied.“

Doch seitdem hat sich etwas getan im Kader des TSV. Vor wenigen Tagen hat sich die Mannschaft mit der 18-jährigen Europameisterin Panna Csata aus Ungarn verstärkt. Der Neuzugang führte sich gegen die HSG Würm-Mitte auf der Rückraum-Mitte-Position gut ein, konnte letztlich aber die 27:33-Niederlage nicht verhindern. Gröbenzells Trainer Weidinger fordert von seinem Team 100 Prozent Leistung. „Sonst kann ein Spiel auch gegen solche Mannschaften leicht in die Hosen gehen“, meinte der HCD-Trainer und erinnert an die bittere 26:30-Niederlage beim Drittletzten Frisch Auf Göppingen II Anfang Dezember.

Aber die Form der Gröbenzellerinnen gibt Anlass zur Hoffnung. Am vergangenen Samstag sind sie erfolgreich aus der siebenwöchigen Winterpause zurückgekehrt. Beim Tabellenvierten Nellingen gelang den Weidinger-Schützlingen ein 32:27-Sieg mit einer überragenden Saskia Putzke. Sie erzielte nicht nur selbst elf Tore, sondern trieb ihr Team auch immer wieder an. Und Weidinger kann die gleiche Aufstellung wie am vergangenen Wochenende aufs Feld schicken. Mit einem Sieg würde der HCD Gröbenzell wieder die Tabellenspitze von Wolfschlugen übernehmen. Die führen aktuell die 3. Liga an – allerdings noch mit einem Spiel mehr als die Gröbenzellerinnen. (Dieter Metzler)