Nach zwei sieglosen Spielen: HCD-Trainer fordert gegen Erlangen eine Trotzreaktion

Von: Dieter Metzler

Auf die richtige Balance kommt’s an: Im Hinspiel brauchten die Gröbenzellerinnen (in Orange, Isabel Kattner) rund 40 Minuten ehe sie richtig ins Spiel fanden. Am Samstag soll das schneller klappen. © Peter Weber

Den letzten Punkt auf dem Weg in die Playoffs zur 2. Bundesliga wollen die Drittliga-Handballerinnen vom HCD Gröbenzell beim HC Erlangen holen.

Gröbenzell – Wenn die Handballerinnen des HCD Gröbenzell am Samstagabend, 17.30 Uhr, beim Tabellensiebten HC Erlangen antreten, wird sich zeigen, wie sie die 28:33-Niederlage vom vergangenen Samstag gegen den TSV Wolfschlugen verarbeitet haben. Ein Sieg muss her, will sich die Mannschaft von Trainer Stefan Weidinger den ersten Tabellenplatz in der 3. Liga wieder zurückholen. Den haben die Gröbenzellerinnen unter der Woche an ihren ärgsten Meisterschafts-Konkurrenten Wolfschlugen abgeben müssen, nachdem die Hexabanner-Mädels am Mittwochabend mit einem 30:27-Sieg aus Göppingen zurückkehrten.

Ein Punkt fehlt noch für die Playoffs

Wenn die Gröbis in Erlangen erfolgreich punkten, stehen sie nicht nur wieder auf dem ersten Tabellenplatz. Die HCD-Frauen hätten auch noch den einen fehlenden Punkt für die Qualifikations-Runde zur 2. Bundesliga sicher, zu der der Verein fristgerecht seine Meldung abgegeben hat.

Im Hinspiel beim 34:28-Sieg hatten sich die Gröbis gegen Erlangen lange schwer getan und waren erst nach 40 Minuten auf die Siegerstraße eingebogen. „Es wird auch diesmal schwierig. Erlangen braucht jeden Punkt“, meint Weidinger – auch wegen Erlangens derzeitiger Tabellensituation. Die Gastgeber kämpfen um den siebten Platz, der ihnen den Klassenerhalt in der 3. Liga sichern würde.

Der HCD arbeitet Fehler auf

In Gröbenzell haben sich Verantwortliche und Spielerinnen nach den beiden zuletzt absolvierten Partien zusammengesetzt. Weidingers Fazit: „Das war nicht unser wahres Gesicht.“ Weder beim 25:25-Remis gegen die HSG Würm-Mitte noch bei der Niederlage gegen Wolfschlugen.

Der Trainer erwartet eine eine Trotzreaktion von seinem Team. „Wir haben unser großes Ziel, die Meisterschaft natürlich nicht aus den Augen verloren. Gewinnen wir unsere drei letzten Begegnungen, haben wir unseren Meistertitel erfolgreich verteidigt“ so Weidinger. „Das kann nicht jede Mannschaft von sich behaupten.“ Aufstellungssorgen hat der HCD-Coach jedenfalls keine, wenn der Tross Am Samstagmittag mit dem Bus ins mittelfränkische Erlangen aufbricht.