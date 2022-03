HCD Gröbenzell zu Gast beim TuS Metzingen II: Trügerische Sicherheit nach Hinspiel-Gala

Im Hinspiel waren die Gröbenzellerinnen (in Blau) meistens einen Schritt zu schnell für Metzingen. © Peter Weber

Der HCD Gröbenzell muss am Sonntag zum TuS Metzingen II. Trotz des deutlichen Hinspiel-Siegs warnt HCD-Trainer Stefan Weidinger vor dem Gegner.

Gröbenzell – Nachdem die vergangenen drei Heim-Begegnungen des HCD Gröbenzell unter keinem guten Vorzeichen standen, weil jeweils die Gegner coronabedingt die Partien absagen mussten, müssen die Gröbis nun zum vierten Mal in Folge und zum letzten Mal in dieser Saison auswärts antreten. Diesmal steht das Spiel beim TuS Metzingen II am Sonntag, 17 Uhr, auf dem Terminplan.

„Jedes Spiel beginnt bei Null“, sagt Trainer Stefan Weidinger. Er will nichts wissen vom furiosen Hinspielsieg, als die Gröbis Metzingen mit einem 40:18 aus der Wildmooshalle fegten. Da habe man noch eine ganz anderes Personal zur Verfügung gehabt, meint Weidinger. So hätten aktuell in der vergangenen Woche nur fünf Spielerinnen trainieren können, zehn standen aufgrund von Blessuren und Quarantäne nicht zur Verfügung.

Auf den HCD Gröbenzell wartet ein Mammut-Restprogramm

„Wir haben aber dennoch den Anspruch morgen zwei Punkte aus Metzingen mitzunehmen“, sagt Weidinger. Man werde am Samstag noch einmal trainieren, um dann tags darauf die Spielerinnen wieder ins Team zu integrieren. „Wir werden das Mammut-Restprogramm konzentriert angehen“, so der Chefcoach. Dabei werden die Gröbis ihre Kreisläuferin Verena Obermeier schmerzlich vermissen. Sie fällt bis zum Saisonende aus, sodass Weidinger mit Isabell Kattner nur eine Kreisläuferin zur Verfügung steht.

Überhaupt gestaltet sich die Schlussphase der 3. Liga für den HCD kräftezehrend. So ist nach dem Auswärtstrip am Sonntag in Metzingen das Nachholspiel gegen den TSV Haunstetten für Freitag, 1. April terminiert. Anwurf in der Wildmooshalle 20 Uhr. Keine 24 Stunden später empfängt der HCD in der Wildmooshalle, 18.15 Uhr, den HC Erlangen zum eigentlich letzten Pflichtspiel in dieser Saison. Doch es stehen auch noch die Nachholbegegnungen gegen TSV Wolfschlugen und Frisch-Auf Göppingen II an. (Dieter Metzler)