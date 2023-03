Vor dem Heimspiel gegen Steißlingen: Der HCD Gröbenzell stellt Verstärkung vor

Von: Dieter Metzler

Bald vereint: Simone Padberg (l.) läuft in der kommenden Saison für den HCD (in Weiß) auf. © Dagmar Rutt

Zur ungewohnten Zeit am Sonntag, 15.30 Uhr, empfängt der HCD Gröbenzell den Tabellenfünften TuS Steißlingen zu seinem letzten Saison-Heimspiel.

Gröbenzell – Die Verlegung vom gewohnten Samstagstermin auf den Sonntagnachmittag war nötig, weil in der Paul-Barth-Halle am Samstagabend eine Kulturveranstaltung stattfindet. Womöglich könnte die Mannschaft von Trainer Stefan Weidinger am Sonntag schon einen Spieltag vor dem Saisonende den Meistertitel eintüten, wenn der Verfolger aus Wolfschlugen am Abend zuvor im Auswärtsspiel gegen Erlangen (Samstag 17.30 Uhr) verlieren sollte.

HCD-Trainer Stefan Weidinger: „Wir schauen voll auf uns“

„Das Ergebnis tangiert uns nicht“, meint aber Trainer Weidinger. „Wir schauen voll auf uns und wollen die beiden letzten Spiele gewinnen. Dann sind wir auch Meister.“ Aus der 3. Liga der Frauen steigen am Ende drei Teams in die 2. Bundesliga auf. Bis zum Meldeschluss haben neben dem HCD, der Frankfurter HC, die SG 09 Kirchhof, die HSG Freiburg und der Rostocker HC ihre Bewerbung abgegeben.

Die Gröbenzeller treiben derweil ihre Planungen für die mögliche Teilnahme an der 2. Bundesliga in der kommenden Saison voran. Nach der Verpflichtung der 25-jährigen Torhüterin Magdalena Frey vom TSV Haunstetten, vermeldete der HCD nun seinen zweiten Neuzugang: Die 21-jährige Rückraumspielerin Simone Padberg kommt von den Lokalrivalen HSG Würm-Mitte.

Im Hinspiel hebelte der HCD die Steißlingen-Taktik aus

Mit den Gästen aus dem 250 Kilometer entfernten Steißlingen empfangen die Gröbis am Sonntag eine Mannschaft, die ihnen schon im Hinspiel das Leben schwer gemacht hat. In einem wahren Handball-Krimi hatte Gröbenzell mit 26:25 denkbar knapp die Nase vorn. Dennoch war Weidinger nach dem Sieg stolz auf seine Mädels. „Hier konnte bisher keine Mannschaft gewinnen.“ Er bezeichnete den Erfolg als „big point.“

Die Woche über habe man sich im Training auf die spezielle Spielweise des TuS vorbereitet. „Die spielen viel über ihre Kreisläuferin und häufig auch mit einer siebten Feldspielerin.“ Das führte letztlich zum Erfolg im Hinspiel, als der HCD durch drei Treffer ins leere Tor die taktische Variante der Steißlinger aushebelte. (Dieter Metzler)