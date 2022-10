Triumph im Spitzenspiel: Saskia Putzke führt den HCD Gröbenzell zum Sieg über Allensbach

Von: Dieter Metzler

Teilen

Nicht aufzuhalten war Gröbenzells Saskia Putzke (in Blau, links). Neun Tore gingen ihr Konto. © Peter Weber

Einen am Ende doch deutlichen Sieg hat der Vorjahresmeister HCD Gröbenzell gegen den Vorjahreszweiten SV Allensbach gefeiert.

Gröbenzell – Das Spitzenspiel zwischen dem HCD Gröbenzell und dem SV Allensbach hielt das, was sich alle im Vorfeld davon versprochen hatten: ein über 60 Minuten hoch spannendes Spiel – mit dem bessern Ende für den HCD. Beim 32:24-Sieg stach Saskia Putzke heraus, die einen Sahnetag erwischte und den Unterschied ausmachte. Mit neun Treffern war sie nicht nur die gefährlichste Torschützin, sondern sie setzte ihre Mitspielerinnen auch noch perfekt in Szene.

„Es war ein temporeiches Spiel zweier guter Mannschaften“, sagte Gröbenzells Trainer Stefan Weidinger. Beide Mannschaften hatten im Vorfeld mit Ausfällen zu kämpfen und haben diese kompensieren können. Beim HCD mussten kurzfristig Ramona Nittel und Belen Gettwart ersetzt werden.

Stefan Weidinger: „Wir sind nur schwer ins Spiel reingekommen“

Erst zwei Minuten vor dem Halbzeitpfiff konnten sich die Gröbis beim 12:10 erstmals mit zwei Treffern einen minimalen Vorsprung herausarbeiten. „Wir sind nur schwer ins Spiel reingekommen“, erkannte auch Weidinger. Die ersten zehn Minuten habe man nicht gut verteidigt. Außerdem haderte der HCD-Coach in den ersten 30 Minuten mit der Chancenverwertung seiner Spielerinnen.

Dass in so einem engen Spiel zwischen den beiden stärksten Mannschaften der vergangenen Saison ein Zwei-Tore-Vorsprung gar nichts bedeutet, das erlebten die Anhänger der Gröbis spätestens knapp fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff, als die Hühner – so nennen sich die Allensbacher – vom Bodensee zum 14:14 ausglichen.

Die Vorentscheidung bahnte sich zwischen der 40. und 42. Minute an, als den Gröbis vier Treffer in Folge gelangen (20:16). Allensbach gab sich aber längst noch nicht verloren, konnte immer wieder verkürzen, aber letztlich den Torabstand nicht mehr entscheidend verringern. Fünf Treffer der Gröbis zwischen der 45. und der 50. Spielminute ließen den Vorsprung zehn Minuten vor dem Schluss acht Tore anwachsen (27:19). Die Zuschauer spürten, der HCD war durch.

HCD-Spielerin entscheidet Geschwister-Duell für sich

Dennoch hielt der HCD die Konzentration hoch und besiegte am Ende Allensbach mit 32:24 dann doch noch recht deutlich. Das private Duell zwischen den Beiden Schwestern, Jana Epple (HCD) und Laura Epple (SVA) entschied die Gröbenzellerin mit sechs Toren für sich gegenüber ihrer Schwester, die nur dreimal traf. Mit dem dritten Sieg in Serie setzt sich der HCD im oberen Tabellenbereich fest.

Am kommenden Samstag kommt es in Gräfelfing zum Nachbarschafts-Derby, wenn die HSG Würm-Mitte die Gröbis in der Halle des Kurt-Huber-Gymnasiums empfängt. Anwurf ist um 17.30 Uhr. (Dieter Metzler)