Klarer Heimsieg über Forst United: Der HCD Gröbenzell übernimmt im Schongang die Tabellenführung

Von: Dieter Metzler

Konnte nur vom eigenen Trainer gestoppt werden. Saskia Putzke (in Blau am Ball) bekam im zweiten Durchgang eine Verschnaufpause und wurde mit sechs Toren trotzdem zweitbeste HCD-Torschützin. © Peter Weber

Auch wenn sie sich zeitweise schwer taten, feierten die Handballerinnen des HCD Gröbenzell einen ungefährdeten Heimsieg über den TSV Forst United.

Gröbenzell – Am Ende wurde der HCD Gröbenzell seiner Favoritenrolle gerecht, und der Mannschaft von Trainer Stefan Weidinger gelang vor 350 Zuschauern in der Paul-Barth-Halle ein standesgemäßer 36:23-Erfolg über den Aufsteiger TSV Forst United. Mit dem Sieg über den Tabellenvorletzten holten sich die Gröbis die Tabellenführung wieder von Wolfschlugen zurück, die an diesem Spieltag pausierten. Bei jeweils 14 Spielen beträgt der Abstand zwischen den beiden Spitzenteams allerdings gerade einmal einen Punkt.

Die Gröbis begannen stark und legten mit einer 4:0-Führung fulminant los, sodass der ehemalige HCD-Trainer Konstantin Schlosser – nun in Diensten Ebersbergs – frühzeitig ein Timeout nahm, damit seine Mannschaft nicht gleich zu Beginn überrollt wurde. Die Gäste erholten sich und konnten die Begegnung beim 9:8 nach 17 Minuten wieder offen gestalten – auch weil der HCD zu viele Chancen liegen ließ.

HCD-Trainer Stefan Weidinger: „So ein Spiel ist nie einfach“

Zwar musste den Heim-Fans nie bange werden, ob die Gröbenzellerinnen die Halle tatsächlich als Sieger verlassen würden, aber so wirklich gerecht wurde die Weidinger-Truppe ihrer Favoritenrolle, abgesehen von den ersten zehn Minuten nicht wirklich. „So ein Spiel ist nie einfach“, sagt der HCD-Coach. Bis zur Halbzeit hatten die Gröbenzellerinnen aber wieder alles im Griff und konnten beim Spielstand von 17:11 beruhigt in die Kabine gehen.

In den zweiten 30 Minuten schonte Weidinger seine Stammspielerinnen und gab auch denjenigen Spielzeiten, die sonst weniger zum Einsatz kommen. So durfte im Tor Laura Cuperus für Theresa Bauer in den zweiten 30 Minuten ihr Können unter Beweis stellen. Und auch wenn im Angriff Antreiberin Saskia Putzke von Weidinger eine Verschnaufpause spendiert bekam, tat dies dem Sturmlauf der Gastgeberinnen keinen Abbruch. Die Gäste aus Ebersberg erwiesen sich an diesem Abend als zu schwach. So betrug der Vorsprung des HCD bereits 20 Minuten vor dem Ende satte zwölf Treffer (27:15).

Jana Epple lässt diesmal Saskia Putzke als beste Torjägerin hinter sich

Eine überragende Partie lieferte Jana Epple ab, die diesmal mit elf Toren erfolgreichste Werferin der Gröbis war, gefolgt von Saskia Putzke mit sechs Toren. Auf Seiten der Gäste überragte der ungarische Neuzugang, Panna Csata, die mit sieben Toren zur erfolgreichste Torschützin avancierte. „Es war am Ende für uns letztlich der erwartete Sieg“, resümierte HCD-Coach Weidinger. „Wir wollten mit einem Sieg zurück an die Tabellenspitze. Das war die große Motivation für uns für das Spiel.“

Am kommenden Samstag wartet auf den HCD mit dem SV Allensbach die nächste Hürde auf dem Weg zur Meisterschaft. Anwurf im Sportzentrum „Zum Riesenberg“ ist um 17.30 Uhr. (Dieter Metzler)