Gröbenzell schlägt Haunstetten und geht als Tabellenführer in die Winterpause

Von: Dieter Metzler

Immer gefährlich war der HCD – hier Lisa Salvermoser – im Angriffsspiel. © Peter Weber

Dank einer bärenstarken Anfangs-Viertelstunde hat der HCD Gröbenzell das Spitzenspiel der 3. Liga beim TSV Haunstetten gewonnen.

Gröbenzell – Weihnachten kann kommen für den HCD Gröbenzell. Zwei Wochen vor Heiligabend gelang dem Tabellenführer im Spitzenspiel der 3. Liga beim Tabellendritten TSV Haunstetten nicht nur die Revanche für die knappe 20:22-Hinspielniederlage. Die Mannschaft von Trainer Stefan Weidinger verteidigte mit dem 25:19-Auswärtssieg auch die Tabellenführung.

Allerdings müssen sich die Gröbis diese mit dem TSV Wolfschlugen teilen, weil die Mannschaft aus Baden-Württemberg am Samstagabend fast zeitgleich Ebersberg Forst United mit 33:28 in Schach halten konnte. Punktgleich gehen somit die beiden Mannschaften in die rund fünfwöchige Weihnachtspause.

Der HCD Gröbenzell legt los wie die Feuerwehr

Zum sportlichen Jahresausklang beschenkte sich die Weidinger-Truppe in der Augsburger Albert-Loderer-Halle vor 300 Zuschauern selbst. Nach der weniger überzeugenden Leistung vor einer Woche gegen Göppingen, gingen die Gröbenzellerinnen diesmal von Beginn an hoch konzentriert in das Derby. Mit einer bärenstarken Abwehr und mit einer glänzend aufgelegten Theresa Bauer im Tor war der HCD diesmal nicht zu bezwingen.

Bereits nach sieben Minuten führte der HCD mit 4:1, was TSV-Trainer Herbert Vornehm veranlasste, seine Mädels nochmals in einem Time-Out „wachzurütteln“. Aber selbst das half nichts, denn die Gröbenzellerinnen zogen unaufhaltsam davon und bauten ihren Vorsprung auf 7:1 aus. „Nur ein Gegentor in den ersten 15 Minuten“, zeigt sich auch Weidinger von der Abwehr begeistert. Was ebenfalls fruchtete: Der Taktik-Kniff des HCD-Trainers, phasenweise mit einer siebten Feldspielerin zu agieren.

Und so ging es nach 30 intensiven Minuten mit einer 15:10-Führung in die Halbzeitpause. In der zweiten Halbzeit hielten die Gröbis die Gastgeberinnen auf Distanz – auch weil Lisa Salvermoser sich doch noch rechtzeitig fit gemeldet hatte. Neben Saskia Putzke mit fünf und Jana Epple mit vier trug auch Salvermoser mit vier Treffern zum Erfolg bei.

Stefan Weidinger: „Richtig eng wurde es eigentlich nie in den 60 Minuten“

„Richtig eng wurde es eigentlich nie in den 60 Minuten“, sagt Weidinger. Haunstetten gelang zwar der eine oder andere Treffer, aber letztlich kamen die Schwäbinnen nicht wirklich an Gröbenzell heran. Zehn Minuten vor dem Ende betrug der Vorsprung der Gröbis immer noch sechs Tore.

„Ich bin mit dem Spiel hochzufrieden.“ Dass sich beide Teams nichts schenken würden, das war von vornherein klar, aber überhart wurde es niemals, so der HCD-Coach – auch wenn Ann-Christin Steinhart 22 Sekunden vor Schluss nach ihrer dritten Zwei-Minutenstrafe disqualifiziert wurde. (Dieter Metzler)