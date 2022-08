Die Jagd auf den HCD ist eröffnet: Titelverteidiger Gröbenzell erwartet extra motivierte Verfolger

Mit viel Gegenwehr müssen Gröbenzells Handballerinnen (in Blau) als Titelverteidigerinnen rechnen. © Peter Weber

Ganz neue Situation für die Handballerinnen des HCD Gröbenzell: Sie gehen als Titelverteidiger in die neue Drittliga-Spielzeit.

Gröbenzell – Am Wochenende startet für die Drittliga-Handballerinnen des HCD Gröbenzell die neue Saison. Und nach dem Gewinn der Meisterschaft in der abgelaufenen Spielzeit – den Aufstieg nahmen die Gröbenzellerinnen nicht an – ist die Ausgangslage für das Team der Trainer Stefan Weidinger und Harald Fischer klar: Sie werden die Gejagten sein. „Damit werden wir leben müssen, das ist uns allen klar. Aber wir wollen jedes Spiel gewinnen“, sagt Fischer.

Kein leichtes Unterfangen, zumal es der Saison-Auftakt in sich hat. Als erstes geht es für den HCD gegen die Bundesliga-Reserve von Frisch-Auf Göppingen, bereits eine Woche darauf steht das Derby gegen den TSV Haunstetten in der Wildmooshalle an. „Da wissen wir gleich, wo der Hammer hängt“, sagt Fischer. Er freut sich, dass es endlich losgeht.

Alte Bekannte und zwei Liga-Neulinge als Gegner

Zum Kreis der engeren Favoriten zählen für Fischer die Teams, die auch in der vergangenen Saison am Ende neben dem HCD ganz oben in der Tabelle standen: Allensbach, Haunstetten und Wolfschlugen. So beurteilt auch Trainer Stefan Weidinger die Ausgangslage. „Wolfschlugen hat sich extrem verstärkt, Allensbach hat einige Abgänge zu verzeichnen, aber im Grunde genommen zählen die beiden neben Haunstetten und hoffentlich uns zu den Meisterschaftsfavoriten.“

Auf dem Weg zum erhofften erneuten Titel bekommen es die Gröbenzellerinnen mit zwei neuen Gegnern zu tun. Erstmals in der Vereinsgeschichte schaffte der TSV EBE Forst United den Sprung in die 3. Liga. Der zweite Aufsteiger, die HSG Leinfelden-Echterdingen, verzichtete in den wegen Corona abgebrochenen Spielzeiten noch auf den Aufstieg in die 3. Liga. Nun stiegen sie als Meister der Baden-Württembergliga auf und freuen sich auf die Bundesliga.

Holprige Vorbereitung liegt hinter dem HCD

Als Fluch und Segen zugleich bezeichnete Weidinger den Beachhandball. „So groß die Erfolge für Isabel Kattner, Kirsten Walter und Belen Gettwart bei der WM auch waren, als wichtige Spielerinnen haben sie uns in der Vorbereitung gefehlt“, sagt Weidinger. Die Einstimmung auf die Saison sei auch deshalb etwas holprig verlaufen. Man habe zwar zahlreiche Testspiele hinter sich, könne aber letztlich nicht wirklich sagen, wo man gerade steht. „Wir wissen, was wir können. Wir wissen aber auch, dass wir konzentrierter und konstanter werden müssen“, sagt der HCD-Trainer.

Fest steht, dass man als Meister der zurückliegenden Saison bei den Gegnern eine Extra-Motivation erwarten darf. „Wir werden in jedem Spiel an unser Leistungs-Maximum gehen müssen, das ist uns allen klar“, so Weidinger.

Kader ist fast identisch im Vergleich zur Meistersaison

Der Kader ist fast identisch mit dem Meisterschafts-Team der vergangenen Saison. Aus gesundheitlichen Gründen hat Sarah Werthmüller aufhören müssen. Wieder zurück im Team ist die 23-jährige Kathrin Friedrich, die nach vier Jahren beim HCD 2018 zur SG H2Ku Herrenberg gewechselt war. Der Partenkirchnerin lagen auch Angebote anderer Vereine vor. „Wir freuen uns, dass sie sich für uns entschieden hat“, so Fischer. Noch lange schmerzlich vermissen werden das HCD-Team Christine Königsmann, die sich im Dezember beim Skifahren einen Kreuzbandriss zuzog, sowie Beatrice Mazzucco, die Anfang August Mama wurde.

Aufgerückt aus dem eigenen Nachwuchs und der zweiten Mannschaft ist die 18-jährige Sabrina Lipp, ein HCD-Eigengewächs, das mit Sicherheit eine Chance in der ersten Mannschaft erhalten wird. Und auch die 19-jährige Pia Wittmann, die primär zum Kader der zweiten Mannschaft gehört, hat die gesamte Vorbereitung in der ersten Mannschaft mitgemacht und bietet sich als Perspektiv-Spielerin an. (Dieter Metzler)