HCD Gröbenzell und HSG Würm-Mitte teilen Punkte - „Ein richtig geiles Derby“

Von: Dieter Metzler

Heiß umkämpft war das Duell der Gröbenzellerinnen mit ihren Konkurrentinnen aus dem Würmtal. © Peter Weber

Das bayerische Derby in der 3. Handball-Liga zwischen dem HCD Gröbenzell und der HSG Würm-Mitte hielt alles, was es im Vorfeld versprach.

Gröbenzell – Mit dem Ausgang kann der HCD jedoch nicht zufrieden sein. Am Ende trennten sich die beiden befreundeten ewigen Rivalen mit einem gerechten 25:25 (13:13)-Unentschieden. Den Gröbis reichte der Punktgewinn zwar zur Verteidigung der Tabellenführung in der 3. Liga, aber Verfolger Wolfschlugen konnte nach dem 27:24-Sieg über Haunstetten den Abstand auf Gröbenzell bis auf zwei Punkte wieder verkürzen. Am 11. März kommt es dann in Gröbenzell zum absoluten Topspiel, wenn die Gröbis den TSV Wolfschlugen in der Paul-Barth-Halle empfangen.

Die 350 Derbybesucher in der Wittelsbacherhalle waren sich am Samstagabend jedoch nach der Schlusssirene einig: Das war beste Werbung für den heimischen Handballsport. Das aufgrund des Bücherflohmarktes in der Paul-Barth-Halle in Gröbenzell nach Bruck verlegte Spitzenspiel lebte von der ersten Minute an von der Spannung. Es standen sich die beiden seit Wochen in bestechender Form spielenden Teams gegenüber, die sich über 60 Minuten einen offenen Schlagabtausch lieferten. Da war es zu verschmerzen, dass sich beide Mannschaften viele Fehler leisteten. So gelang es auch keiner Mannschaft im Laufe des Spiels davonzuziehen.

Fünf Sekunden vor Schluss kassiert der HCD den Ausgleich

In den ersten 30 Minuten gelang dem HCD nur einmal ein Zwei-Tore-Vorsprung. Als eine Viertelstunde vor Schluss der HCD drei Tore in Folge erzielte und mit 22:19 führte, schlug Würm-Mitte unbeeindruckt zurück. Es bahnte sich eine dramatische Schlussphase an. 20 Sekunden vor dem Ende erzielte Jana Epple das 25:24. Würm-Mitte nahm eine Auszeit, die Torfrau vom Feld und stürmte mit sieben Spielerinnen. Fünf Sekunden vor Schluss traf Franziska Niedermeyer zum 25:25-Endstand.

„Es war ein richtig geiles Derby“, war Gäste-Trainerin Miriam Hirsch mit dem Ausgang der Partie und dem Punktgewinn im Gegensatz zu HCD-Coach Stefan Weidinger hochzufrieden. Der trauerte dem Punktverlust dagegen nach. Für ihn kam das Remis schon eher einer Niederlage gleich. Fest machte Weidinger das Unentschieden an der schwachen Torausbeute in den ersten 30 Minuten. „Vorne haben wir uns unfassbar viele technische Fehler erlaubt. Das passiert uns normalerweise nicht.“ Mit der Abwehrleistung seiner Gröbis war der HCD-Trainer dagegen zufrieden.

Gröbenzell sucht Unterstützer fürs Zweitliga-Budget

Am Rande der Begegnung teilte HCD-Präsident Rüdiger Hoch mit, dass der HCD die Weichen für einen möglichen Aufstieg in die 2. Bundesliga gestellt hat. Der Lizenzantrag muss bis zum ersten März eingereicht sein. Dabei handelt es sich erst einmal um eine Willenserklärung. Bis Ende März muss der Verein die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gegenüber dem DHB belegen, wobei der Nachweis einer Bürgschaft in Höhe von 30 000 Euro sehr wichtig ist. Für den HCD besteht nun die Herausforderung, ausreichend Unterstützer zu finden, um das deutlich höhere Budget finanzieren zu können. (Dieter Metzler)