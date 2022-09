HCD Gröbenzell: An Haunstettens Defensive bissen sie sich die Zähne aus

Teilen

Kein Durchkommen gab es für den HCD Gröbenzell (blaue Trikots) gegen Haunstetten. © Peter Weber

Nach dem Sieg über Göppingen musste der HCD Gröbenzell am Samstagabend im Derby gegen den TSV Haunstetten eine 20:22-Niederlage einstecken.

Gröbenzell – Die Enttäuschung stand dem Meister der vergangenen Saison nach dem Abpfiff des zweiten Spieltags ins Gesicht geschrieben. Eigentlich waren die Gröbis nach dem imposanten Auftakterfolg in Göppingen als klarer Favorit gegen Haunstetten in das Spiel in der Wittelsbacher Halle in Bruck gegangen. Zumal die Rot-Weißen aus Haunstetten ihren Saisonstart gegen Würm-Mitte überraschend verloren hatten. Von Beginn des Spiels an aber beschlich einen das ungute Gefühl, die Mannschaft von Trainer Stefan Weidinger findet keinen richtigen Zugriff zum Spiel. Nach zehn Minuten waren erst drei Tore gefallen, eines für den HCD, zwei für Haunstetten.

Und so ging es bis zur Halbzeitpause weiter. Die Gröbis fanden kein probates Mittel, sich gegen die kompromisslos zu Werke gehende Abwehr der Gäste durchzusetzen. Was Weidinger im Vorfeld der Begegnung befürchtet hatte, traf ein: es wurde wieder, wie schon in den beiden Begegnungen in der vergangenen Saison, ein Spiel Spitz auf Knopf. Jeder Fehler der Gröbis wurde sofort von Haunstetten bestraft.

Gerade einmal 18 Tore fallen bis zur Halbzeitpause

Der Spielstand nach 30 Minuten, als die beiden Mannschaften in die Halbzeitpause verschwanden, lautete in der torarmen Partie 9:9. Hatte sich der HCD einige Minuten vor dem Kabinengang noch mit 9:6 einen kleinen Vorsprung herausgeworfen, so war der bis zur Pause futsch. Und auch nach dem Wiederbeginn war Haunstetten hellwach und zog auf 12:9 davon. Der HCD schaffte es nicht, den Vorsprung der Gäste in der Folge auch nur einmal zu egalisieren. Man kam zwar immer wieder maximal bis auf einen Treffer an Haunstetten heran, aber letztlich ließen sich die Schwäbinnen den Sieg nicht mehr entreißen.

„Wir haben heute im Angriff keine guten Lösungen gefunden“, sagte Weidinger nach dem Spiel. „Auch das Verteidigen in den letzten 35 Minuten des Spiels war nicht in Ordnung. Haunstetten war einfach zweikampfstärker. Wir müssen uns auf jeden Fall für die kommenden Spiele etwas einfallen lassen.“ Die Gröbis haben nun zwei Wochen Zeit, um ihre Wunden zu lecken. Der dritte Spieltag, ein weiteres Heimspiel gegen den TV Nellingen, wird erst am 24. September angeworfen. (Dieter Metzler)