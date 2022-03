Nach Pleite in Allensbach: Der HCD Gröbenzell rutscht in der Tabelle ab

Teilen

Allzu oft wurde die Gröbenzeller Offensive ausgebremst. (Symbolbild) © Tanja Eikerling

Eine knappe 28:30 (14:16)-Niederlage musste Tabellenführer HCD Gröbenzell im Topspiel der 3. Liga beim Dritten SV Allensbach einstecken.

Gröbenzell – 300 Zuschauer verfolgten die Spitzenbegegnung, in der die Entscheidung zugunsten von Allensbach erst in der Schlussphase fiel. Nach der dritten Saison-Niederlage rutschte der HCD auf den dritten Tabellenplatz ab. Die beiden Aufstiegsaspiranten Allensbach und Haunstetten führen nun die Liga an, wobei der HCD und Haunstetten zwei Spiele weniger auf dem Konto haben.

„Es ist uns nicht ganz gelungen, über 60 Minuten auf höchstem Level zu spielen“, bilanzierte HCD-Trainer Harald Fischer, der den in Quarantäne befindlichen Stefan Weidinger vertrat. Beide Mannschaften lieferten ein Spitzenspiel mit hohem Tempo ab, eine echte Werbung für den Handballsport. „Wir haben eine charakterstarke Mannschaft, die jedes Spiel gewinnen will“, sagte Fischer. Er wies jegliche Unterstellung, dass womöglich die Entscheidung, die Mannschaft nicht für die Aufstiegsrunde zur 2. Liga anzumelden, für weniger Motivation sorgte, von sich. „Allensbach wollte vielleicht ein bisschen mehr als wir und sich für die Hinrunden-Niederlage revanchieren.“

Partie wogt hin und her

Die ersten 30 Minuten konnte keine Mannschaft davonziehen. Es reichte für maximal zwei Tore Vorsprung – mal auf der Allensbacher Seite, mal auf der Gröbenzeller Seite. Zur Pause hatten die Gastgeber vom Bodensee mit 16:14 die Nase knapp vorn. Nach dem Wiederanpfiff zog Allensbach auf 19:15 davon, nachdem dazwischen Belen Gettwart und auch Saskia Putzke jeweils mit einem Strafwurf gescheitert waren.

18 Minuten vor dem Ende war aber alles wieder offen, die Gröbis glichen zum 20:20 aus. Doch kaum war der noch Tabellenführer aus Gröbenzell wieder dran, zog Allensbach erneut mit drei Toren in Folge davon. Mit einem zweiten Timeout in der zweiten Halbzeit versuchte Harald Fischer, die Mädels auf zu puschen. Doch vergeblich. Acht Minuten vor dem Ende bahnte sich schließlich die dritte Saisonniederlage an, als sich der Zweite ein kleines Polster von vier Toren Vorsprung herausgeworfen hatte. Am kommenden Samstag, 18.15 Uhr, empfangen die Gröbis den Tabellenvierten TSV Wolfschlugen. (Dieter Metzler)