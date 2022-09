HCD Gröbenzell: Göppingen zum Auftakt mit Verstärkung aus dem Bundesliga-Kader?

Stefan Weidinger vom HCD Gröbenzell. © www.xklicks.com - Tanja Eikerling

Am Sonntagabend, 17 Uhr, tritt der HCD Gröbenzell zum Drittliga-Auftakt bei der Bundesliga-Reserve von TPSG Frisch-Auf Göppingen an.

Gröbenzell – In der vergangenen Saison kehrte das Team von Trainer Stefan Weidinger mit einem knappen 30:29-Erfolg an den Gröbenbach zurück und zum Rückspiel im März trat Göppingen in der Wildmooshalle nicht an. Die zwei Punkte fielen damals kampflos an die späteren Titelträger aus Gröbenzell.

Aber nicht nur deshalb sagt Weidinger: „Wir freuen uns, dass es endlich losgeht. Die Vorbereitung war lang genug. Auch wenn wir nicht wissen, was uns in Göppingen erwartet, so wollen wir doch einen erfolgreichen Auftakt hinlegen.“

Göppingen mit möglicher Verstärkung aus der Bundesliga

Mit dieser Aussage spielt der Gröbenzeller Trainer auch darauf an, dass die Bundesliga-Mannschaft aus Göppingen am Sonntag spielfrei hat und sich das Drittliga-Team womöglich verstärkt. „Daran können wir nichts ändern, drum konzentrieren wir uns auch rein auf uns“, so Weidinger.

Der Gröbenzeller Kader, ist bis auf die Langzeitverletzte Christine Königsmann und die junge Mama Beatrice Mazzucco komplett. „Jana Epple ist ein bisschen angeschlagen“, so Weidinger. „Aber sie macht die Fahrt nach Göppingen mit. Über ihren Einsatz werden wir kurzfristig entscheiden.“ (Dieter Metzler)