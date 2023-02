HCD Gröbenzell: Aggressive Deckung ist der Schlüssel zum Erfolg gegen Allensbach

Von: Dieter Metzler

Teilen

Zugepackt: Im Hinspiel hatte die HCD-Defensive (in Blau) die Gäste aus Allensbach fest im Griff. © Peter Weber

Eine schwierige Auswärtsfahrt steht den Handballerinnen des HCD Gröbenzell bevor. Am Samstag müssen sie zum Drittliga-Spiel zum SV Allensbach.

Gröbenzell – Mit zwei Siegen sind die Drittliga-Handballerinnen des HCD Gröbenzell aus der Winterpause zurückgekehrt. Der Lohn: Das Team von Trainer Stefan Weidinger steht wieder an der Tabellenspitze. Diese wollen die Gröbenzellerinnen am Samstag beim SV Allensbach verteidigen. Anwurf ist um 17.30 Uhr.

Das Hinspiel im Oktober gewannen die Gröbis. Im Spitzenspiel des Vorjahres-Meisters gegen den Vorjahres-Vizemeister gingen die HCD-Frauen mit einem 32:24-Sieg aus der heimischen Halle. „Bis zur 40. Minute war das Hinspiel allerdings eng“, erinnert sich HCD-Coach Weidinger zurück. „Ich erwarte erneut ein enges Spiel und kampfbetontes Spiel.“

HCD-Coach Weidinger: „Wollen wir die Meisterschaft verteidigen, brauchen wir zwei Punkte“

Die Gröbenzellerinnen sind auf jeden Fall gewarnt. In der vergangenen Saison haben sie in Allensbach verloren. „Wollen wir die Meisterschaft erfolgreich verteidigen, brauchen wir zwei Punkte. Zudem wollen wir uns am freien Faschings-Wochenende nicht unbedingt gedanklich mit einer Niederlage quälen“, sagt Weidinger, der sich derweil mit ganz anderen Sorgen herumschlagen muss. Hinter dem Einsatz von Sina Fischer, Diana Feles und Isabel Kattner stehen noch dicke Fragezeichen.

Trotzdem hat Allensbach großen Respekt vor den Gröbis, ihrer aggressiven Deckung und dem auf allen Positionen gut besetzten Angriff. Die Favoritenrolle schiebt das Allensbacher Trainerduo Sandra Reichmann und Oliver Lebherz den Gästen aus Gröbenzell zu. Zumal mit Noemi Hoefs, Theresa Litzel und Jane Boos auch drei wichtige SV-Stammkräfte ersetzt werden müssen.

Gröbenzell holt aus Haunstetten Zweitliga-Erfahrung für die kommende Saison

Der HCD hat unterdessen schon die ersten Weichen für die neue Saison gestellt, die sie dann – so hofft man beim HCD – in der zweiten Bundesliga absolvieren. Die 25-jährige Torfrau Magdalena Frey kommt vom TSV Haunstetten. Die Pasingerin hat mit Haunstetten bereits Zweitliga-Erfahrung gesammelt, ist Beachweltmeisterin sowie deutsche Beachmeisterin. Nicht selten habe sie bei den gefühlten tausend Duellen mit dem HCD den Unterschied ausgemacht, so die Verantwortlichen. Umso mehr freut man sich in Gröbenzell, dass die Torhüterin in der neuen Saison bei den Gröbis zwischen den Pfosten stehen wird. (Dieter Metzler)