Erstliga-Erfahrung fürs Drittliga-Team: Ex-Profi stellt sich in die Dienste der Brucker Panther

Von: Andreas Daschner

Jonas Link verstärkt den TuS Fürstenfeldbruck. © Andreas Daschner

Paukenschlag in der dritten Handballliga. Dem TuS Fürstenfeldbruck ist ein richtiger Transfercoup gelungen: Jonas Link kommt von der DJK Rimpar.

Fürstenfeldbruck – Die Panther haben auf ihrem Streifzug durch den Transfermarkt dicke Beute gemacht: Mit Jonas Link ist den Brucker TuS-Handballern ein Rückraumspieler mit viel höherklassiger Erfahrung ins Netz gegangen. Der 29-jährige hat mehr als 300 Profispiele in der 1. und der 2. Bundesliga für Rimpar, Bietigheim und Erlangen in seiner Vita stehen.

Normalerweise gehen die Spieler der Panther einen anderen Weg: Sie empfehlen sich in Bruck für höherklassige Aufgaben, so wie zuletzt Torhüter Louis Oberosler oder Rückraumspieler Max Horner. Kein Wunder, dass Coach Martin Wild angesichts seiner neuesten Verpflichtung jubelt: „Wir haben es tatsächlich hinbekommen, Jonas Link zu verpflichten.“ Es sei das erste Mal in bestimmt zehn Jahren, dass der TuS einen Spieler solchen Kalibers an Land ziehen konnte, so Wild. Möglich machte es der berufliche Werdegang des Neuzugangs. Sportlich ist Link im Rückraum Mitte zuhause, tatsächlich stammt er aber aus Friedberg. Und dorthin wollte er sich zurück orientieren, um ins Arbeitsleben einzusteigen, wie Link berichtet. Ein Wechsel zu den Panthern war dann nur naheliegend. Denn sonst gibt es in der Region kein Handball-Team auf diesem Niveau.

Jonas Link: „Der Kader sieht aber so aus, als ob wir eine gute Rolle in der 3. Liga spielen könnten“

„Ich habe Gespräche mit Martin Wild geführt, und eigentlich hat es von Anfang an gepasst“, sagt Link. Bei den Zielen, die er sich mit seiner neuen Mannschaft steckt, gibt sich Link noch eher vage. „Ich bin ja erst seit Kurzem im Training und kenne die Mannschaft noch nicht so gut“, sagt er. Zudem hätten die Panther viele namhafte Abgänge gehabt. „Der Kader sieht aber so aus, als ob wir eine gute Rolle in der 3. Liga spielen könnten.“

Der Rückraumspieler, der seine Stärken im Schlagwurf und beim Eins-gegen-Eins hat, möchte dabei seine höherklassige Erfahrung einbringen und an die anderen Panther weitergeben. Angesichts von 133 Erstligaspielen mit 263 Toren sowie 168 Partien in der zweithöchsten deutschen Spielklasse mit 456 Toren ein Erfahrungsschatz, aus dem die Panther gerne schöpfen werden. (Andreas Daschner)