Der Pokalauftakt macht Lust auf mehr: Panther starten mit einem Sieg in Oppenweiler in die Runde

Von: Andreas Daschner

Nach einer Niederlage in der Rückrunde waren die Panther (in Schwarz) diesmal wieder obenauf gegen Oppenweiler. © Peter Weber

Einen Start nach Maß haben die Handballer des TuS Fürstenfeldbruck gegen den HC Oppenweiler im Ligapokal hingelegt.

Fürstenfeldbruck – Revanche geglückt: In der Liga hatten die Panther in Oppenweiler noch eine bittere Niederlage kassiert, die sie wohl die Teilnahme an der Aufstiegsrunde gekostet hat. Im Ligapokal drehten die Brucker TuS-Handballer den Spieß nun um. Mit 31:29 (15:15) gewannen die Panther den Krimi.

„Wir haben eindrucksvoll bewiesen, dass wir mit einem vollen Kader in Oppenweiler bestehen können“, freute sich Panthercoach Martin Wild nach dem Erfolg. Mitte Februar in der Liga musste der Übungsleiter coronabedingt noch auf eine Handvoll wichtiger Akteure verzichten. Prompt hatte es eine 25:26-Niederlage gesetzt.

Oppenweiler war die beste Mannschaft der Rückrunde

Oppenweiler sei immerhin die beste Rückrundenmannschaft in der 3. Liga, betont der TuS-Coach. Den Panthern steckten zudem noch die Eindrücke vom Benefizspiel tags zuvor (siehe Artikel unten) in den Köpfen. „Ich war mir deshalb nicht ganz sicher, wie viel Spannung wir für das Pokalspiel aufbauen können“, sagt Wild. Diese Unsicherheit nahmen ihm seine Spieler aber schnell. Intensität und Motivation stimmten von der ersten Minute an.

„Ich war von den Jungs wirklich sehr beeindruckt“, sagt Wild. Und so starteten die Panther mit einer 8:4-Führung in die Partie. Trotzdem blieb das Spiel ein hartes Stück Arbeit. Denn in der Folge bewies Oppenweiler, dass es nicht zu unrecht hinter den Panthern Vierter in der Liga geworden ist.

Panther drehen Drei-Tore-Rückstand

„Im Vergleich zum Spiel vor sechs Wochen haben wir dieses Mal aber vieles besser gemacht“, sagt Wild. Die Abwehr ließ weniger Gegenstöße zu, und in der zweiten Halbzeit ließen sich die Brucker auch von einem zeitweiligen 20:23-Rückstand nicht aus der Ruhe bringen. „Wir haben an unserem Plan festgehalten und weiter mutig nach vorne gespielt“, so Wild.

In den Vordergrund spielten sich dabei vor allem drei Panther: Philipp Hlawatsch erwies sich als cooler Strippenzieher auf der Spielmacherposition und holte sich dafür ein Sonderlob seines Trainers ab. In der Statistik sorgten außerdem die beiden Linkshänder Max Horner mit acht Toren und Stephan Seitz mit sechs Treffern für Aufsehen.

Alexander Leindl trifft bei seinem Comeback

Für die größte Freude bei den Panthern sorgte aber ein anderer. Alexander Leindl feierte nach langer Verletzungspause sein Comeback, kam einige Minuten im Rückraum und auf dem Flügel zum Einsatz und erzielte auch gleich wieder ein Tor. „Das hat uns alle sehr gefreut“, sagt Wild.

Kein Wunder also, dass der Übungsleiter am Ende glücklich und zufrieden den Heimweg antrat. „Das war ein sehr guter Auftakt, damit haben wir eine sehr gute Ausgangsposition im Pokal.“ Und gute Argumente gegenüber den Zuschauern. Denn die nächsten drei Pokalpartien finden allesamt im Pantherkäfig statt, die nächste bereits am kommenden Freitag, 20.15 Uhr, gegen den Derbykonkurrenten Erlangen II. (Andreas Daschner)