Panther verzichten auf möglichen Aufstieg - Drei Leistungsträger verlassen den Verein

Ein Urgestein hört auf: Mit 38 Jahren ist Schluss für TuS-Torhüter Michael Luderschmid. © Peter Weber

Finanziell ist die 2. Bundesliga nicht zu stemmen. Zu dieser Erkenntnis ist man bei den Drittliga-Handballern des TuS Fürstenfeldbruck gekommen.

Fürstenfeldbruck – Als Tabellenzweiter sind die Panther derzeit auf Kurs zur Aufstiegsrunde. Doch der Traum von der Rückkehr in die 2. Bundesliga dürfte schon geplatzt sein, ehe er richtig begonnen hat. Denn das Geld für einen Aufstieg fehlt. Dazu kommen Hiobsbotschaften im personellen Bereich.

Noch sind drei Spieltage in der Drittliga-Vorrunde zu absolvieren. Doch schon jetzt steht fest, dass die Brucker TuS-Handballer einen Aufstieg in die 2. Bundesliga ad acta legen können – unabhängig davon, ob sie sich sportlich für die Aufstiegsrunde qualifizieren. Panthercoach Martin Wild sieht jedenfalls keine Möglichkeit, ein ähnliches Abenteuer wie vor drei Jahren zu wagen. „Wir haben schlicht das Budget dafür nicht“, sagt er.

Spieler sprechen sich gegen den Aufstieg in die 2. Bundesliga aus

Die Saison 2020/2021 in der zweithöchsten deutschen Spielklasse sei man mit viel Enthusiasmus angegangen. „Allerdings haben wir im Nachgang gemerkt, dass ein solches Abenteuer zu diesen Bedingungen nicht noch einmal möglich ist.“ Die Panther waren seinerzeit mit einer reinen Amateurtruppe bei den Profis gestartet, mussten für weite Auswärtsfahrten Urlaub nehmen und den Job das eine oder andere Mal hinten anstellen. Ganz abgesehen davon, dass eine Spielzeit in der 2. Bundesliga viel Geld kostet: „Die Spieler würden es so nicht noch einmal machen“, sagt Wild. „Wir könnten also keine wettbewerbsfähige Mannschaft stellen.“

Ob es überhaupt Sinn ergibt, eine mögliche Aufstiegsrunde zu spielen, diskutieren die Panther derzeit noch. „Ich habe schon Lust darauf“, sagt Wild. Dieser Lust stünden aber weite Fahrten zu den Auswärtsspielen und eine lange Saison, die sich auf die Vorbereitung zur neuen Spielzeit auswirkt, gegenüber. Was also tun? „Es ist noch nicht ganz entschieden“, sagt Wild.

Drei verdiente Panther gehen auf Abschiedstour

Wenn die Panther nicht in der Aufstiegsrunde spielen, dann werden die drei noch ausstehenden Saisonspiele für drei lang gediente Panther zur Abschiedstour: Torhüter Michael Luderschmid, Linkshänder Alexander Leindl und Kapitän Yannick Engelmann werden die Panther verlassen. Leindl sucht nach acht Jahren beim TuS eine neue sportliche Herausforderung. Wo, das steht noch nicht fest. „Er ist einer der ehrgeizigsten Spieler, die ich kenne, und er will jetzt den nächsten Schritt gehen“, sagt Wild, der Leindls Abgang als „herben Verlust“ bezeichnet.

Engelmann geht hingegen in die andere Richtung. Er will sich auf seinen Beruf konzentrieren, der ihn quer über den Globus in alle Welt führt. Für die 3. Liga bleibt keine Zeit mehr. Deshalb zieht es Engelmann in die Bayernliga zum HT München, wo er auf seinen Vorgänger als Panther-Kapitän, Korbinian Lex, treffen wird.

Ein Pantherspiel ohne Michi Luderschmid: „Schwer vorstellbar“

Seine Handballschuhe an den Nagel hängen wird Luderschmid. Der Torhüter ist 38 Jahre alt und wird im Sommer Vater. „Die Gründe für seine Entscheidung liegen auf der Hand“, sagt Wild. „Auch wenn aktuell ein Pantherspiel ohne Michi Luderschmid im Tor für mich nur schwer vorstellbar ist.“

Positiv: Die Rückraum-Achse mit Sebastian Meinzer, Johannes Stumpf (unter dem Vorbehalt, wo er sein zweites Referendariatsjahr bestreiten wird), Philipp Hlawatsch, Manuel Riemschneider und Jonas Link bleibt bestehen, die Youngster Marco Silvestri und Valentin Schell machen weiter. Und im Tor werden es künftig wohl auch zwei Youngster richten: Sebastian Allmendinger und vor seiner Verletzung auch Ivan Bilic haben bereits gezeigt, dass auf sie Verlass ist. (Andreas Daschner)