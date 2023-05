Matchpunkt Nummer eins für den HCD: Gegen Kirchhof können die Gröbenzellerinnen den Aufstieg fix machen

Von: Dieter Metzler

Auf ins Gefecht: Der HCD hat am Samstag die Chance, den Aufstieg fix zu machen. Ob er dabei auf die angeschlagene Lisa Salvermoser (r.) setzen kann, ist aber noch ungewiss. © Peter Weber

Der Aufstieg ist für die Handballerinnen des HCD Gröbenzell zum Greifen nahe. Ein Punkt reicht der Mannschaft von Trainer Stefan Weidinger.

Gröbenzell – Doch mit der SG Kirchhof kommt einer der großen Aufstiegsfavoriten am Samstag, 18.15 Uhr, in die Paul-Barth-Halle. Aber auch der HCD braucht sich nicht zu verstecken. Nach den Auswärtssiegen in Frankfurt/Oder und in Rostock führt Gröbenzell als einzige ungeschlagene Mannschaft die Tabelle an.

„Wir wollen unsere tolle Saison vor heimischem Publikum mit einem Sieg krönen“, sagt Trainer Weidinger. Er freut sich auf das ersten Playoff-Spiel seines Teams vor heimischer Kulisse. „Wir sind maximal motiviert und wollen unseren Auftritt vor unseren Fans genießen, den Zuschauern ein tolles Spiel bieten und den Deckel drauf machen“, so Weidinger. Dabei steht dem HCD-Coach fast der gesamte Kader zur Verfügung. Einzig der Einsatz von Lisa Salvermoser, (Rückenprobleme) steht auf der Kippe. „Aber es besteht noch Hoffnung. Ein Einsatz wird sich kurzfristig entscheiden“, meint Weidinger.

Kirchhof steht vor dem Gastspiel in Gröbenzell unter Druck

Die SG Kirchhof steht derweil schwer unter Druck. Die Mannschaft von Trainer Martin Schwarzwald möchte unbedingt zurück in die 2. Bundesliga. Nach dem souveränen Auftaktsieg in der Qualirunde gegen Rostock mit 33:23 schien auch alles den erhofften Verlauf zu nehmen. Doch nach der 26:30-Niederlage in Freiburg machte sich Ernüchterung im Lager der Hessinnen breit. „Die Niederlage hat uns schon getroffen“, gesteht Schwarzwald ein.

Der Trainer geht mit großem Respekt in die Partie in Gröbenzell, die Marschroute sei klar: „Wir müssen die gefürchteten Tempogegenstöße der Gröbenzellerinnen stoppen.“ Zudem gelte es, Spielmacherin Saskia Putzke auszuschalten sowie das torgefährliche Rückraumduo Jana Epple und Kirsten Walter nicht ins Spiel kommen zu lassen. „Aber Gefahr droht auch am Kreis“, sagt Schwarzwald. Die HCD-Spielerinnen werden es mit Freude vernommen haben. (Dieter Metzler)