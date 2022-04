Pokal-Träume schon vor dem Aus? Brucker Panther unterliegen dem HC Erlangen II

Von: Andreas Daschner

Nicht zu stoppen: In der Abwehr fanden die Panther (schwarze Trikots) einfach kein Rezept, um die Gäste aus Erlangen in ihre Schranken zu verweisen. © Peter Weber

Die Pokal-Ambitionen der Panther haben einen Dämpfer erhalten. Im Spiel gegen Mitfavorit Erlangen II setzte es für die TuS-Handballer eine 27:32-Niederlage.

Fürstenfeldbruck – Die Geschichte der Partie vor rund 500 Zuschauern im Pantherkäfig lässt sich mit drei Worten erzählen: zu viele Fehler. Die haben sich die Panther während eines Großteils der 60 Minuten geleistet. Vor allem in der Schlussphase nahmen sie sich damit selbst den Wind aus den Segeln. Denn zeitweise waren sie drauf und dran, den Rückstand zu drehen.

Mit fünf Toren lagen die Brucker zeitweise schon hinten, als sie – beflügelt von den Anfeuerungen ihrer Fans – noch einmal Gas gaben. Als Erlangens Leistungsträger Yannik Bialowas eine Zeitstrafe kassierte und Max Horner auf 25:27 verkürzte, schienen die Erlanger zu wanken. Dass sie nicht fielen, lag aber gar nicht so sehr an den Franken selbst. Die zeigten zwar ein starkes Spiel. Am Ende waren es aber individuelle Fehler, die den Panthern das Genick brachen.

Gleich dreimal schenkten sie den Ball nach Horners Anschlusstreffer mehr oder weniger her – entweder durch unbedrängte Fehlpässe oder einen hektischen Torabschluss. So konnte Erlangen doch wieder auf 30:25 davonziehen. Die Vorentscheidung. „Ich kann die Ursache für die Fehler nicht erklären, kann nicht in die Köpfe der Spieler schauen“, sagte ein enttäuschter Trainer Martin Wild nach der Pleite. Panther-Kapitän Korbinian Lex wagte hingegen eine Analyse: „Wir wollten schnell zurückkommen, und dann hat sich wahrscheinlich jeder einzelne gedacht, er kann mit dem Kopf durch die Wand.“ Das sei an diesem Abend nicht die richtige Entscheidung gewesen.

Korbinian Lex: „Die haben das dann einfach clever gespielt“

Überhaupt hätten die Brucker nicht zu ihrem Spiel gefunden, sagte Lex. Bei der Fehlersuche hatte er als Abwehrchef vor allem die Defensive im Auge. „Haben wir in der Abwehr zu wenig geholfen, sind wir nicht in die Zweikämpfe gekommen“, sagte Lex. Habe man dagegen zu viel ausgeholfen, sei immer ein Erlanger frei gestanden. „Und die haben das dann einfach clever gespielt.“

Dass die Gäste eine starke Truppe stellten, betonten sowohl der Panthercoach als auch der Kapitän. „Erlangen hat ein sehr gutes Spiel gemacht und verdient gewonnen“, sagte Wild. Und Lex: „Die hatten zuletzt neun Spiele in Folge gewonnen und haben eine Eins-A-Mannschaft.“

Da half es es auch nichts, dass die Panther eigentlich gut ins Spiel gestartet sind und schnell 2:0 vorne lagen. Erlangen kämpfte sich zurück und die Panther beschäftigten sich zeitweise auch zu sehr mit den schwachen Schiedsrichtern. Am Ende war das zu wenig.