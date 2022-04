Vorentscheidung in der Pokalrunde? Panther haben Respekt vor starkem Erlangen

Von: Andreas Daschner

Auf einen rappelvollen Pantherkäfig hofft TuS-Trainer Martin Wild wie hier beim Heimspiel gegen Balingen im November 2019 als dieses Foto aufgenommen wurde. © Peter Weber

Es könnte das entscheidende Duell um den Einzug in den DHB-Pokal werden, wenn die Panther am Freitagabend auf die Bundesligareserve aus Erlangen treffen.

Fürstenfeldbruck – Um 20.15 Uhr stehen sich die beiden Favoriten in der Pokalgruppe gegenüber. Die Brucker TuS-Handballer waren nur knapp am Einzug in die Meisterrunde gescheitert. Erlangen war in seiner Staffel sogar Meister, darf als Reservemannschaft aber nicht an der Meisterrunde teilnehmen.

„Es ist maximal schwierige Herausforderung“, sagt Panthercoach Martin Wild über das anstehende Spiel. Für die Gäste hat er nur lobende Worte übrig: „Sie sind schnell auf den Beinen, spielen variablen Handball, man sieht ihnen den Spaß am Handball an.“ Auch der breit besetzte Kader flößt Wild Respekt ein. Mit Tarek Marschall und Yannick Bialowas hätten die Franken zwei herausragende Spieler im Kader, das Torhüter-Team könne auf Zweitliga-Erfahrung blicken. „Das wird eine physisch und taktische anspruchsvolle Aufgabe für uns“, sagt Wild.

Nur zwei Spieler fehlen dem TuS Fürstenfeldbruck

Der Panthercoach selbst kann nahezu auf den vollen Kader zurückgreifen. Von den Langzeitverletzten fehlt nur noch Cedric Riesner. Bitter: Alexander Leindl wird wieder fehlen. Der Linkshänder hatte nach einem Kreuzbandriss beim Pokalauftakt in Oppenweiler erst sein Comeback gefeiert. Jetzt fällt er mit einer Corona-Infektion aus.

Trotz der beiden Ausfälle setzen die Panther gegen Erlangen auf Sieg. „Die Mannschaft ist voll motiviert, den Platz im DHB-Pokal zu holen“, sagt Wild. Außerdem baut der Übungsleiter auf die Unterstützung der Zuschauer. Die Stimmung beim Benefizspiel gegen die Bayern-Auswahl am vergangenen Freitag hat bei Wild jedenfalls den Wunsch nach mehr geweckt. Apropos Benefizspiel: Mittlerweile sind die Einnahmen des Events ausgezählt. Durch Einnahmen, Losverkäufe und Spenden kamen satte 13 000 Euro zusammen. Die Summe kommt der Aktion Deutschland Hilft zugute, die das Geld für Flüchtlinge aus der Ukraine verwenden wird. (Andreas Daschner)