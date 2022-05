Die erste von zwei Ehrenrunden: TuS Fürstenfeldbruck zu Gast beim HC Erlangen II

Von: Andreas Daschner

Das Hinspiel zwischen dem TuS und Erlangen war umkämpft. © Peter Weber

Zwei Ehrenrunden stehen für die Panther nach der vorzeitigen Qualifikation für den DHB-Pokal auf dem Programm. Die erste am Sonntag um 15.30 Uhr in Erlangen.

Fürstenfeldbruck – Ob Max Horner, der die Brucker TuS-Handballer zum Saisonende in Richtung Lübeck-Schwartau verlässt, auflaufen kann, entscheidet sich kurzfristig. „Er plagt sich seit Wochen mit einer Verletzung an einem Finger der Wurfhand herum“, berichtet Panthercoach Martin Wild. Der Übungsleiter will kurzfristig abwägen, ob ein Einsatz sinnvoll ist – „auch, weil die Partie nicht vergleichbar mit der sportlichen Bedeutung der Spiele zuvor ist“, so Wild.

Die Panther haben ihr Ziel erreicht. „Mehr als die Pokal-Qualifikation geht in dieser Runde nicht.“ Daher sei nach dem Sieg gegen Oppenweiler am vergangenen Wochenende durchaus ein Spannungs- und Druckabfall bei den Spielern zu bemerken gewesen. Zwar hätten die Spieler schon einen sportlichen Ehrgeiz, aber eben nicht mehr den großen Druck. Und: „Wir werden jetzt nicht künstlich irgendwelche Ziele aufbauen“, sagt Wild.

Verzichten muss der Coach auf den kranken Felix Kerst und weiter auf Gianni Huber sowie Ole Schwagerus. Letzterer wurde am Freitag an seinem verletzten Knie operiert. (Andreas Daschner)