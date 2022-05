Sechs Abschiede und eine Pokal-Quali: Panther liefern emotionales Feuerwerk im letzten Heimspiel

Von: Andreas Daschner

Eine gute Figur machte Max Horner (in Schwarz) auch in seinem letzten Heimspiel für den TuS Fürstenfeldbruck. © Peter Weber

Der TuS Fürstenfeldbruck hat sich dank eines Siegs über den HC Oppenweiler für die Hauptrunde des DHB Pokals qualifiziert.

Fürstenfeldbruck – Es war zwar nicht „Vier Hochzeiten und ein Todesfall“. Aber die sechs Abschiede und eine Pokal-Qualifikation beim letzten Saison-Heimspiel der Panther hatten ein mindestens ebenso dramatisches Drehbuch wie die berühmte Liebeskomödie mit Hugh Grant. Mit 40:27 (17:14) fertigten die Brucker TuS-Handballer die Gäste aus Oppenweiler ab, und sind damit für Hauptrunde des DHB-Pokal qualifiziert.

In der Tat hatte die Partie alle Zutaten, die ein oscarreifer Filmklassiker braucht. Und so bekamen die knapp 400 Zuschauer im Pantherkäfig zum Abschluss der Heimspiele in dieser Saison noch einmal Handball-Kino vom Feinsten geboten.

Oppenweiler zieht zu Beginn noch davon

Spannung: Am Anfang sah es erst einmal nicht so aus, als ob die Panther die Partie so locker und flockig gewinnen würden. Zeitweise lagen sie sogar mit drei Toren in Rückstand. Doch sie kämpften. Eine Spannungskurve wie aus dem Lehrbuch für Filmemacher.

Eine unerwartete Wendung: Oppenweiler nahm vor allem in der zweiten Halbzeit den Torhüter für einen siebten Angreifer vom Feld. „Damit hatten wir dieses Mal nicht gerechnet“, musste Panthercoach Martin Wild zugeben. Doch wie schon vor einer Woche gegen Horkheim wussten die Panther die Gunst der Stunde zu nutzen. Immer wieder trafen sie ins leere Tor und gaben der Partie die entscheidende Wende.

Liebe: Ja, es war fast eine kleine Liebeserklärung, die Bene Hack nach dem Spiel abgab. „Ich bin ein Brucker und ich werde ein Brucker bleiben“, sagte er bei seiner Verabschiedung. Hack ist einer von fünf Spielern, die die Panther nach der Saison verlassen werden. Womit wir bei der nächsten Zutat für einen guten Film wären.

Sechs Spieler verlassen den TuS nach der Saison

Herzschmerz: Neben Hack haben auch Max Horner, Stephan Seitz, Tim Kaulitz und Torhüter Louis Oberosler ihren Abschied von den Panthern bekannt gegeben und wurden für ihre Leistungen bewegend gefeiert. Aber da fehlt noch einer. Doch der bekommt eine eigene Kategorie. Eine, die jeder Hollywood-Streifen braucht.

Einen Helden: Neun Jahre lang stand Korbinian Lex in Diensten der Panther, war Kapitän, Abwehrchef, Herz und Seele des Teams. Nun hängt er seine Handballschuhe an den Nagel. Nicht aber, ohne sich gebührend zu verabschieden. Lex war es vorbehalten, das 40. Tor der Brucker in dieser Partie und damit auch den letzten Heimtreffer dieser Spielzeit zu erzielen. Klar, dass es für den Hauptdarsteller Standing Ovations gab – zumal am Ende die wichtigste Zutat der Filmwelt stand.

Das Happy End: Die Panther sind für den DHB-Pokal qualifiziert. Und das schon zwei Spieltage vor Ende der Pokalrunde. Die beiden Partien in Erlangen und Horkheim sind damit nur noch die Post-Credit-Szenen – also Szene nach dem Abspann. (Andreas Daschner)