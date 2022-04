Der TuS Fürstenfeldbruck geht mit Personalsorgen ins Spiel gegen den TSB Heilbronn-Horkheim

Von: Andreas Daschner

Ein umkämpftes Spiel erwarten die Panther um Yannick Engelmann (in Schwarz) gegen Horkheim. © Peter Weber

Die Panther wollen sich ihre Chance auf das Weiterkommen im Pokal bewahren. Dazu müssen sie aber den TSB Heilbronn-Horkheim schlagen.

Fürstenfeldbruck – Eine Woche Pause hatten die Panther seit dem letzten Ligapokalspiel gegen Erlangen. Doch statt sich zu erholen, hat die Panther das Verletzungspech eingeholt. Gianni Huber (Fuß) und Ole Schwagerus (Knie) werden bei der Pokalpartie gegen Horkheim am Samstag, 19.30 Uhr im Pantherkäfig, wohl fehlen. Außerdem ist der Einsatz von Max Horner äußerst fraglich.

Doch damit nicht genug. Auch auf Stephan Seitz kann Panthercoach Martin Wild nicht zurückgreifen. Der Linkshänder wird für Erlangen im Einsatz sein, wo er mit seinem Zweitspielrecht aufläuft. Die Franken bestreiten das Final Four in Hamburg. „Dieses Highlight soll Stephan Seitz natürlich mitnehmen“, sagt Wild.

Heilbronner sind alte Bekannte

Die Gäste aus Horkheim sind für die Brucker alte Bekannte. Als etablierte Drittliga-Mannschaft hat die Truppe aus dem Heilbronner Stadtteil schon so manches Spiel in und gegen Bruck bestritten. In der abgelaufenen Saison waren die Baden-Württemberger allerdings in einer anderen Drittliga-Gruppe als die Panther eingeteilt und wurden dort nur Sechster. Woran das lag, weiß Wild: „Horkheim hat gerade einen kleinen Umbruch in der Mannschaft.“

Etwas jünger präsentiere sich der Kader. „Sie haben aber trotzdem nicht viel an Qualität verloren“, sagt Wild. Das hätten auch die beiden bisherigen Pokalspiele gegen Erlangen und Oppenweiler gezeigt, die Horkheim zwar knapp verloren hat. „Beide Male waren sie aber lange Zeit nah am Sieg dran.“ Wild rechnet mit einer kompakten, defensiven Abwehr der Gäste. Außerdem könnte Horkheim wie zuletzt auf die Taktik zurückgreifen, einen siebten Feldspieler einzusetzen. Überraschen können sie den TuS damit wohl nicht. „Wir werden vorbereitet sein“, kündigt Wild an. (Andreas Daschner)