TuS Fürstenfeldbruck: Panther wahren Pokalchance dank Sieg über Horkheim

Von: Andreas Daschner

Teilen

Nur schwer zu stoppen waren die in schwarz spielenden Panther. © Peter Weber

Der TuS Fürstenfeldbruck wahrt seine Chancen in der Pokalrunde. Die Panther bezwangen den TSB Horkheim mit 38:35.

Fürstenfeldbruck – Bester Torschütze der Panther beim 38:35 (20:19)-Pokalsieg gegen Horkheim war Alexander Leindl zwar nicht. Trotzdem waren seine beiden Treffer etwas Besonderes. Es waren seine ersten Tore im Pantherkäfig nach 14 langen Monaten Verletzungspause wegen eines Kreuzbandrisses. Kein Wunder, dass der Linkshänder nach dem Spiel sehr zufrieden war.

„Ich habe lange Zeit darauf hingefiebert, hatte immer wieder mit kleinen Rückschlägen zu kämpfen“, sagte Leindl nach dem Spiel über seine Rückkehr in den Pantherkäfig. Erste Spielpraxis hatte er bereits zum Auftakt der Pokalrunde auswärts in Oppenweiler gesammelt. Dann folgte ein letzter kleiner Rückschlag, der Leindl das Heim-Comeback schon gegen Erlangen vermieste: Corona.

Nach der Verletzung kam Corona

Dass ihn die Pandemie ausgerechnet zum Ende seiner Verletzung erwischte, nimmt der auf der rechten Spielfeldhälfte beheimatete Rückraum- und Flügelspieler aber relativ locker. „Die eine Woche Pause wegen Corona war im Vergleich zu den 14 Monaten davor das geringste Übel.“ Zumal die Infektion relativ mild verlaufen sei: „Ich war nur ein wenig erkältet.“

Überhaupt habe er während seiner langen Pause nie aufgegeben. Und so sei es auch toll gewesen, wieder Tore zu werfen. „Dass wir dann auch noch gewonnen haben, macht es natürlich doppelt so schön.“

Horkheim machte es den Bruckern aber erwartet schwer, die Punkte im Pantherkäfig zu behalten. Am Ende war vielleicht mit entscheidend, dass die Gäste es sogar laut deren Trainer Michael Schweikardt „etwas auf die Spitze getrieben haben“, den siebten Feldspieler zu bringen. „Horkheim hat das konsequent durchgezogen“, sagt auch Leindl. Ein wenig sei man – trotz vorheriger Warnung von Coach Martin Wild – von dieser Konsequenz schon überrascht gewesen. „Wir kamen aber immer wieder durch Ballgewinne oder den direkten Anwurf zu unseren Toren.“

Panther nutzen Horkheims leeres Tor

Neun Mal warfen die Panther auf diese Weise ins verwaiste Tor, weil der gegnerische Keeper nicht schnell genug in seinen Kasten zurückeilen konnte. Vor allem Kapitän Korbinian Lex hatte das richtige Auge für derartige Situationen. Er kam am Ende auf sechs Tore – hinter Max Horner (7) und zusammen mit Yannick Engelmann der zweitbeste Wert bei den Bruckern. Die meisten davon erzielte er ins leere Tor.

So überstanden die Panther auch Mitte beider Halbzeiten Phasen, in denen sie aufgrund von leichten Fehlern im Rückstand lagen. Auf mehr als zwei Treffer wuchs der aber nie an. Die Vorentscheidung fiel zwischen der 52. und 56. Minute, als die Panther ihren Vorsprung von 33:32 auf 36:32 ausbauten. Leindls Fazit: „Im Endeffekt war’s ein verdienter Sieg.“ (Andreas Daschner)