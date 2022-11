TuS Fürstenfeldbruck: Junge Wilde stellen Panther vor anspruchsvolle Aufgabe

Von: Andreas Daschner

Teilen

Wegen eines Nasenbeinbruchs wird Philipp Hlawatsch (in Schwarz) mehrere Wochen ausfallen. Im Training war er mit Florian Scheerer zusammengekracht. © Peter Weber

Die Reserve der Rhein-Neckar Löwen kommt mit drei Top-Talenten zum Raubkatzen-Duell an die Amper. Die Brucker Handballer sind gewarnt.

Fürstenfeldbruck – Robert Timmermeister, Elias Scholtes und David Móré – diese drei Namen sollten sich Handball-Fans nach Ansicht von Panthercoach Martin Wild als mögliche künftige Nationalspieler merken. Was die drei Top-Talente auf dem Kasten haben, davon können sich die Brucker TuS-Handballer am Samstag selbst ein Bild machen. Dann kommen sie mit der Reserve der Rhein-Neckar Löwen in den Pantherkäfig. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr.

„Die drei werden wir bald in der 1. Bundesliga sehen“, sagt Wild über Timmermeister, Scholtes und Móré. Überhaupt seien die Rhein-Neckar Löwen derzeit das Nonplusultra im Nachwuchsbereich. In der 3. Liga holten sie in der vergangenen Saison mit den Junglöwen die Meisterschaft, die wichtigsten Nachwuchsmannschaften spielen alle eine gute Rolle in ihren Ligen – allen voran die A-Jugend, die ebenfalls amtierender Deutscher Meister ist.

TuS-Trainer Martin Wild: „Die haben einige sehr gute Jahrgänge“

Mit Mórés Vater ist Wild noch auf dem Parkett gestanden. Sich nur auf den jungen Allgäuer und seine zwei starken Kollegen zu fokussieren, wäre allerdings wohl ein Fehler. „Fast jeder Spieler besucht das Handball-Internat der Löwen“, sagt Wild. Alle Junglöwen seien top ausgebildet. „Die haben einige sehr gute Jahrgänge.“ Mit Kreisläufer Valentin Willner befindet sich ein Allacher Junge im Kader, der nicht im Raum München gehalten werden konnte. Dazu kommt mit Mats Grupe ein Torhüter, der im aktuellen Kader der deutschen Junioren-Nationalmannschaft steht.

Trotz aller Talente sind die Junglöwen derzeit aber nur Tabellenachter mit einem ausgeglichenen Punktekonto. Der Grund laut Wild: „Die Spieler sind eben alle noch sehr jung und deshalb noch nicht so stabil in ihren Leistungen.“ Überragende Spiele würden sich auch auch immer wieder mal mit etwas schwächeren Leistungen abwechseln. Insofern seien die Junglöwen ein kleines Überraschungspaket. Personell müssen die Panther vor dem Raubkatzen-Duell indessen einen kleinen Rückschlag hinnehmen: Philipp Hlawatsch ist im Training mit Florian Scheerer zusammengerauscht und hat sich die Nase gebrochen. Nach der OP fällt der Youngster wohl bis zum Jahresende aus. (Andreas Daschner)