Nach Sieg über Neuhausen: Panther beenden Saison auf Rang drei

Von: Andreas Daschner

So zupackend agierten die Abwehrreihen der Panther und Neuhausen nur selten. © Peter Weber

Ziel erreicht: Die Panther haben sich mit einem 38:34 (16:15)-Erfolg im Nachholspiel gegen Neuhausen den dritten Platz in der Abschlusstabelle gesichert.

Fürstenfeldbruck – Dementsprechend zufrieden wirkte Coach Martin Wild nach der Partie. Trotz der verpassten Aufstiegsrunde zieht er ein positives Saisonfazit. Das finale Ligaspiel war schnell aufgearbeitet. Man habe schon gemerkt, dass die Spannung nicht hundertprozentig da war, sagte Wild. „Das sieht man auch am Ergebnis: beide Abwehrreihen haben nicht sonderlich gut gearbeitet.“ Trotzdem seien beide Mannschaften ein hohes Tempo gegangen. Die knapp 350 Zuschauer im Pantherkäfig bekamen also noch mal ein unterhaltsames Spiel zu sehen.

Es war bei Weitem nicht die einzige Partie in dieser Spielzeit, die Spaß machte. Vor allem die Hinrunde überstrahlte die Panthersaison. „Yannick Engelmann, Max Horner und Torhüter Louis Oberosler haben da am absoluten Limit gespielt – vielleicht sogar ein bisschen drüber“, sagt Wild. Die drei seien der Garant für den Erfolg in der ersten Saisonhälfte gewesen und hätten die Mannschaft mitgerissen.

In der Rückrunde geht den Panthern ihre Form verloren

In dieser Phase seien auch die teils längeren Verletzungen zum Beispiel von Sebastian Meinzer, Stephan Seitz und Torhüter Michael Luderschmid gar nicht so sehr aufgefallen, „weil die Mannschaft einen Lauf hatte“. Das hat sich in der Rückrunde dann aber geändert. „So ab Januar oder Februar haben wir die Ausfälle dann schon zu spüren bekommen.“ Die Trainingsbeteiligung sei verletzungsbedingt niedrig gewesen. Einheiten, in denen das Spiel Sechs gegen Sechs trainiert werden konnte, hätten kaum noch stattgefunden. „Da haben wir ein bisschen unsere Form verloren“, sagt Wild.

Dazu kam einerseits auch, dass das Spielglück oft nicht mehr auf Brucker Seite stand. „Und dann hatten wir in der entscheidenden Phase auch noch unser Corona-Pech“, sagt Wild. Die Partie in Oppenweiler ging mit einer Rumpftruppe verloren. Ohne Corona wäre der zweite Platz laut Wild vielleicht noch drin gewesen. „Es hat wirklich nicht viel gefehlt.“

„Das ist wahrscheinlich unser dritt- oder viertbestes Ergebnis der Vereinsgeschichte“

Letztlich hält der Panthercoach Platz drei aber für das gerechte Ergebnis – und für ein sehr gutes noch dazu. „Das ist wahrscheinlich unser dritt- oder viertbestes Ergebnis der Vereinsgeschichte.“ Dadurch, dass die Panther lange Zeit ganz vorne standen, würde das nun fast ein wenig untergehen.

Neben den Leistungsträgern der Hinrunde haben sich personell vor allem die Jungen in den Vordergrund gespielt. Ole Schwagerus strebt einen Stammplatz an. Lasse Rehmeyer hat Wild im Blick, um den Platz von Korbinian Lex im Abwehrzentrum zu übernehmen. Der Kapitän wird nächste Saison nicht mehr spielen.

Außerdem strebt auch der lange verletzte Alexander Leindl wieder ins Team. Nach seinem Kreuzbandriss soll er in der Pokalrunde sein Comeback feiern. Wann und mit welchem Modus diese stattfindet, wird sich voraussichtlich bei einer DHB-Gesprächsrunde am Montag klären. (Andreas Daschner)