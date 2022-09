Auswärtssieg bei Oppenweiler: Rote Karten können Brucker Panther nicht stoppen

Von: Andreas Daschner

Heimgeschaukelt: Die Brucker Panther schlugen Oppenweiler. © Peter Weber

Die Panther haben bei einem der Favoriten in dieser Drittligasaison gewonnen – obwohl sie durch strittige Schiri-Entscheidungen dezimiert wurden.

Fürstenfeldbruck – Aber trotz roter Karten gegen Florian Scheerer und Tobias Prestele siegten die Brucker TuS-Handballer in Oppenweiler mit 32:29 (15:14).

Der erste Schock kam früh im Spiel: Die Panther führten in der engen ersten Halbzeit gerade mit 7:6, als Florian Scheerer von den Schiedsrichtern plötzlich des Feldes verwiesen wurde. Für was genau, das wusste Panthercoach Martin Wild selbst am nächsten Tag und nach Videostudium nicht. „Das war nicht einmal ein Foul“, sagt er. Bleibt nur eine Erklärung: „Ein Wahrnehmungsfehler der Schiedsrichter.“

Kapitän Yannick Engelmann hilft in der Abwehr aus

Nicht weniger umstritten war der zweite Platzverweis gegen Prestele, der die rote Karte nach seiner dritten Zeitstrafe sah. „Eine extrem harte Entscheidung“, sagt Wild. „Für mich war das auch kein Foul.“ Beide Platzverweise lösten freilich kitzlige Phasen für die Panther aus – die sie aber mit Bravour überstanden.

Nachdem Scheerer unter die Dusche musste, drehte Oppenweiler die Partie zunächst zwar zum 7:8 aus Panthersicht. Doch recht viel mehr ließen die Brucker nicht zu. Der neue Kapitän Yannick Engelmann übernahm Scheerers Position in der Abwehr. Keine leichte Aufgabe, schließlich so Wild, „hat sich Scheerer in kurzer Zeit zum Fels in der Brandung in unserer Abwehr entwickelt“. Aber Engelmann bewies, dass er auch das kann. Die Abwehrreihen dominierten, das Tempospiel beider Teams kam nicht zur Entfaltung. Die Panther gingen sogar mit einem hauchdünnen 15:14-Vorsprung in die Pause.

Trainer setzt mit seiner Taktik alles auf eine Karte

Nach dem Seitenwechsel übernahm das Wild-Rudel das Kommando, ging in der 35. Minute erstmals sogar mit drei Toren in Führung. Überragende Spieler dabei waren Torhüter Michael Luderschmid, Felix Kerst mit zehn Toren und einer Wurfquote von 100 Prozent sowie Johannes Stumpf, der vor allem in Zeitspielsituationen immer wieder Verantwortung übernahm.

Oppenweiler kämpfte sich dennoch wieder heran. Dann Presteles Platzverweis, „die Partie drohte zu kippen“, so Wild. Der Coach setzte alles auf eine Karte und ließ mit sieben Feldspielern agieren. Mit Erfolg. Neun Angriffe mündeten in neun Toren, der Sieg war perfekt – gegen einen erwartet starken Gegner, so Wild. „Ich war schwer beeindruckt, wie sich die Jungs aus den schweren Phasen herausgekämpft haben.“ (Andreas Daschner)