TuS Fürstenfeldbruck: 100-Prozent-Panther schlagen Kornwestheim

Von: Andreas Daschner

Mit Vollgas überrannt: Sebastian Meinzer (schwarzes Trikot) war gegen Kornwestheim mit sechs Toren wieder einmal einer der Besten beim Sieg der Brucker Panther. © Peter Weber

100 Prozent Panther bekamen die etwa 400 Zuschauer in der Wittelsbacher Halle beim 39:31 (20:14)-Sieg gegen den Tabellenvierten Kornwestheim zu sehen.

Fürstenfeldbruck – Denn auch wenn der Spielverlauf so etwas vermuten lässt: Eine lockere Partie war es nicht, wie Linksaußen Felix Kerst betont. Vielmehr war der Sieg hart erarbeitet. Mit 100 Prozent Leistung eben.

In der Tat gaben die Brucker von Beginn an Vollgas. „Wir mussten 100 Prozent geben, sonst wird das ganz schnell eine enge Kiste“, sagte Kerst, der mit zehn Toren einmal mehr bester Panther-Torschütze war. „Wir wissen von vorneherein, dass wir 100 Prozent geben müssen, darauf basiert auch unser Spiel.“ Das zeichnet sich durch jede Menge Eins-gegen-eins-Situationen aus – sowohl im Angriff wie auch in der Abwehr. „Wenn wir da etwas nachlassen, würde es ergebnistechnisch ein kleines bisschen anders aussehen.“

Rote Karte für Gäste kommt den Bruckern entgegen

Das zeigte sich auch immer wieder mal gegen Kornwestheim, als die Panther den Fuß bei hohen Führungen vom Gas nahmen. Prompt kamen die Gäste wieder besser ins Spiel – ohne die Brucker freilich noch einmal gefährden zu können. Der nach langer Verletzungspause immer besser ins Spiel findende Alexander Leindl sagte dann auch: „Wir konnten das Ergebnis im Vergleich zur Halbzeitführung zwar leider nicht mehr ausbauen, aber verwalten.“ Dass man dabei mit der Zeit nicht mehr die 100 Prozent wie am Anfang des Spiels bringe, sei irgendwo verständlich.

Gleichwohl betonte auch der Rückraumspieler, wie wichtig es war, dass die Panther von Beginn an Vollgas gegeben haben. „Wir wollten Kornwestheim gar nicht erst an uns ran lassen“, sagte er. Mission geglückt – auch wenn eine rote Karte gegen Hendrick Schoeneck in der elften Minute den Panthern in die Karten spielte. Die Gäste waren vom frühen Aus ihres Abwehrchefs sichtlich geschockt – zumal die Entscheidung umstritten war. Selbst Panthercoach Martin Wild meinte: „Für mich war das keine rote Karte.“

Alexander Leindl ist zurück: „Es war eine lange Leidenszeit“

Den Panthern – allen voran den einmal mehr überragenden Kerst, Leindl und Sebastian Meinzer – war das letztlich egal. Dass es bei Leindl nach dem überstandenen Kreuzbandriss wieder richtig rund läuft, freut den Rückraumspieler selbst sichtlich. „Es war eine lange Leidenszeit“, sagte er über die fast einjährige Verletzungspause.

Linksaußen Kerst sieht die Ursache für seine Leistungsexplosion in der Mannschaftsleistung: „Wir machen offensiv derzeit einfach einen starken Job, und das resultiert in vielen Würfen über außen.“ Die Treffer, die daraus folgen, bescheren den Panthern weiterhin Tabellenplatz eins – jetzt auch zwei Punkte vor den Pfullingern, die das direkte Duell mit dem TuS noch gewonnen hatten. Schützenhilfe leistete das mit Bruck punktgleiche Leutershausen. (Andreas Daschner)