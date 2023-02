Gegen Oftersheim macht’s keinen Spaß - Unangenehmer Gegner wartet auf die Panther

Von: Andreas Daschner

Wieder in Schwung kommen wollen die Brucker TuS-Handballer (schwarzes Trikot). Doch Samstagsgegner Oftersheim wird sich mit Zähnen und Klauen gegen die Panther wehren. © Peter Weber

Nach zwei Niederlagen in Serie wollen die Drittliga-Handballer des TuS Fürstenfeldbruck wieder siegen. Gegner am Samstag ist die HG Oftersheim.

Fürstenfeldbruck – Dass man einen Trainer nach zwei Niederlagen hoffnungsfroh erlebt, passiert eher selten. Doch genau so ist es bei den Panthern: Vor dem Heimspiel gegen Oftersheim am Samstag, 19.30 Uhr, ist sich Coach Martin Wild sicher, dass seine Mannschaft eine Reaktion auf jüngste maue Leistungen zeigen wird.

„Ich hatte schon den Eindruck, dass die Jungs selbst unzufrieden mit ihren Leistungen waren“, sagt Wild angesichts der Pleiten gegen Balingen und Kornwestheim. Er sei jedenfalls optimistisch, dass die Fans im Pantherkäfig am Samstag eine andere Mannschaft zu Gesicht bekommen werden, „die wieder richtig Gas geben wird“.

TuS-Trainer Martin Wild: „Das wird ein hartes Stück Arbeit“

Dabei konnte der Übungsleiter selbst nicht alle Trainingseinheiten unter der Woche leiten. Weil er beruflich unterwegs war, trat er das Zepter an seinen Co Hendrik Pleines ab, mit dem er aber in ständigem Kontakt stand. Außerdem wird Wild das Abschlusstraining am Freitag leiten und auch beim Spiel an der Seitenlinie stehen.

Was er dort erwartet zu sehen? „Das wird ein hartes Stück Arbeit“, vermutet Wild. Denn selbst mit einer anderen Einstellung als zuletzt sei ein Sieg gegen Oftersheim kein Selbstläufer. Denn für die Gäste geht es um viel. Während die Panther laut Wild eine Art Luxusproblem haben, weil sie um die Tabellenspitze mitspielen, geht es für Oftersheim darum, den elften Tabellenplatz zu vermeiden – „den Horrorplatz“, wie Wild sagt. Denn am Saisonende spielen die Elften aller fünf Drittliga-Staffeln einen einzigen Ligaplatz für die kommende Spielzeit aus. Der Rest steigt ab. „Oftersheim wird deshalb um jeden Punkt kämpfen“, sagt Wild.

Einsatz von Torhüter Michael Luderschmid ist noch ungewiss

Überhaupt seien die Gäste kampfstark und würden eine aggressive Abwehr aufbieten, so der Übungsleiter. Das haben die Panther schon im Hinspiel erlebt, das sie zwar mit 32:26 gewannen, bei dem es aber reichlich hektisch zuging. Etwas zu hektisch für Wilds Geschmack: „Es macht keinen Spaß, gegen Oftersheim zu spielen“, sagt er.

Auf personeller Seite zittert Wild noch um den Einsatz von Torhüter Michael Luderschmid (Erkältung). Diese Personalie wird sich kurzfristig entscheiden. Dafür war Torjäger Felix Kerst zuletzt wieder im Mannschaftstraining. (Andreas Daschner)