Kniffliger Gegner für die Brucker Panther: Schlusslicht Köndringen hat nichts mehr zu verlieren

Von: Andreas Daschner

Seine Flugkünste stellte Brucks Florian Scheerer (in Schwarz) in dieser Saison schon mehrfach unter Beweis. Auch im Heimspiel gegen Köndringen will der Panther auf Torejagd gehen. © Peter Weber

Eine überraschend schwierige Aufgabe erwartet die Drittliga-Handballer vom TuS Fürstenfeldbruck. Am Samstag kommt Liga-Schlusslicht Köndringen.

Fürstenfeldbruck – Die SG Köndringen-Teningen hat Panthercoach Martin Wild zuletzt durchaus beeindruckt. Mit 36:30 hat das Schlusslicht die Reserve der Rhein-Neckar Löwen jüngst abgefertigt. Und auch Horkheim musste bei den Baden-Württembergern zwei Wochen zuvor Federn lassen. Am Samstag, 19.30 Uhr, empfangen die Brucker TuS-Handballer die befreit aufspielenden Köndringer.

Martin Wild: „Wir nehmen den Gegner nicht auf die leichte Schulter“

Gut, die Voraussetzungen für die Panther sind andere als für Horkheim oder die Rhein-Neckar Löwen. Denn die Brucker spielen im heimischen Pantherkäfig. Und auswärts mussten die Köndringer zuletzt eine bittere 26:35-Pille in Pforzheim schlucken. Trotzdem sagt Wild: „Wir nehmen den Gegner nicht auf die leichte Schulter.“ Gleichwohl nehme man die Favoritenrolle natürlich an.

Allerdings geht Wild davon aus, dass Köndringen nicht eben mal so im Vorbeigehen zu schlagen ist. „Die spielen momentan einen echt guten Ball“, hat der Pantherdompteur beobachtet. Ob der Umschwung bei den Gästen daran liegt, dass sie praktisch nichts mehr zu verlieren haben, will Wild nicht beurteilen. Klar scheint aber: „Wahrscheinlich wird ihr Aufschwung zu spät kommen.“ Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt bereits sechs Punkte. Bei noch vier ausstehenden Spielen wird die Partie in Bruck für Köndringen damit wohl der allerletzte Strohhalm, an den es sich zu klammern gilt.

Martin Wild: „Köndringen hat eine homogene und kampfstarke Truppe“

Einen entsprechenden Auftritt erwartet Wild von den Gästen. „Köndringen hat eine homogene und kampfstarke Truppe“, sagt er. Und: Im Vergleich zum Hinspiel, das die Panther mit 33:27 für sich entschieden hatten, beklagen die Baden-Württemberger dieses Mal wohl keine verletzten Spieler.

Aber auch die Panther treten nahezu in der Besetzung an, in der sie zuletzt Willstätt niedergerungen hatten. Zwar wird Gianni Huber gegen Köndringen erkrankt fehlen. Dafür steht aber Kreisläufer Ole Schwagerus nach überstandener Verletzung wieder im Kader. Ansonsten verlief die Trainingswoche an der Verletztenfront unspektakulär, wie Wild berichtet: „Es gab zwar den einen oder anderen Ausfall, aber das war alles nichts Dramatisches.“ Der Rest des zuletzt erfolgreichen Teams sei somit fit. (Andreas Daschner)