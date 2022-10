TuS Fürstenfeldbruck: Respekt vor variablen Gegner - „Kornwestheim betreibt gerne etwas Understatement“

Von: Andreas Daschner

Yannick Engelmann (in Schwarz) in der vergangenen Saison gegen Kornwestheim. © Peter Weber

Die Pokal-Kür ist vorbei, jetzt kommt wieder die Liga-Pflicht. Der TuS Fürstenfeldbruck empfängt am Samstagabend den SV Kornwestheim.

Fürstenfeldbruck – Nur drei Tage nach der Niederlage gegen Hamburg in der zweiten Runde des DHB-Pokals steht für die Panther gleich wieder ein Spitzenspiel auf dem Programm. Am heutigen Samstag kommt der Tabellenvierte Kornwestheim in den Pantherkäfig. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr.

„Kornwestheim betreibt gerne etwas Understatement“, sagt Wild. Die Baden-Württemberger seien eine Mannschaft, die unter den ersten Vier der 3. Liga landen könne. „Die Truppe spielt seit Jahren in fast unveränderter Besetzung zusammen und kennt sich in- und auswendig“, weiß Wild. Besonders vor der variablen Abwehr hat der Panther-Coach Respekt. „Sie spielen wechselnde Systeme, weshalb es schwer ist, sich darauf einzustellen.“ Und im Angriff stehen mit Felix Kazmeier (49 Saisontore) und Peter Jungwirth (29 Treffer) Spieler im Kader, die seit Jahren zu den Besten in der Liga gehören.

Dass die Belastung durch das Pokalspiel gegen Hamburg einen Ausschlag geben könnte, glaubt Wild nicht: „Wir haben unter der Woche dosiert trainiert.“ Zudem stünde mittwochs ohnehin immer eine sehr intensive Trainingseinheit an. „Die hatten wir dieses Mal in Form des Spiels.“ Und da hat der Coach darauf geachtet, dass seine Akteure nicht zu lange auf dem Feld standen. (Andreas Daschner)