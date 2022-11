TuS Fürstenfeldbruck: Panther müssen Horkheims Rückraum-Asse stoppen

Von: Andreas Daschner

Teilen

Auf die Defensivarbeit wird es am Samstag bei den Panthern (schwarze Trikots) ankommen. © Peter Weber

Ein echtes Spitzenspiel haben die Handballer des TuS Fürstenfeldbruck in der 3. Liga vor der Brust. Am Samstag kommt der TSB Heilbronn-Horkheim.

Fürstenfeldbruck – Von ganz nach unten nach ganz oben: Nachdem die Panther zuletzt gegen die drei Schlusslichter der 3. Liga angetreten sind, wartet nun wieder ein echtes Spitzenspiel auf die Brucker TuS-Handballer. Am Samstag erwarten sie um 19.30 Uhr den Tabellenvierten Horkheim im Pantherkäfig.

Horkheim ist laut Panthercoach Martin Wild in der aktuellen Form ein ziemlicher Prüfstein. „Vor allem der Rückraum ist in Topform“, sagt der Übungsleiter. Nick Fröhlich, Oskar Neudeck und Louis Mönch gelte es zu kontrollieren, wenn man das Spiel gewinnen will. Das Trio erzielte zusammen bereits 147 Tore. Doch das ist nicht der einzige Grund, warum Wild Respekt hat.

TuS-Trainer Martin Wild: „Das wird nicht ganz einfach“

„Sie sind extrem schnell, Neudeck und Fröhlich haben im linken und rechten Rückraum eine enorme Wurfkraft“, weiß Wild. Im Zentrum ist Mönch stark im Eins-gegen-eins und glänzt immer wieder durch gute Zuspiele an den Kreis. „Alle drei sind noch jung, haben zuletzt aber einen riesigen Entwicklungsschritt gemacht und viel Selbstvertrauen gewonnen“, weiß Wild.

Wie also das Trio verteidigen? „Das wird nicht ganz einfach“, so der Pantherdompteur. Erst einmal wird er es wohl mit der gewohnten offensiven 3-2-1-Variante versuchen. „Es kann aber auch immer öfter mal das defensivere 6-0 zum Einsatz kommen“, sagt Wild. So oder so wartet auf die Abwehrspieler der Panther jede Menge harte Arbeit.

Fast alle Spieler dabei - Trainer hat die Qual der Wahl

Dazu verfügen die Gäste aus dem Heilbronner Stadtteil über eine schnellbeinige und aggressive Abwehr – hinter der ein alter Bekannter steht: Benjamin von Petersdorff, der vergangene Saison Michael Luderschmid während dessen Schambeinentzündung vertreten hatte, spielt mittlerweile in Horkheim.

Einschüchtern lassen sich die Panther aber von nichts von alledem. „Wir spielen zuhause und sind selbst in sehr guter Form“, sagt Wild. Ziel ist daher ein Sieg. Personell kann Wild dafür fast aus dem Vollen schöpfen. Nur Gianni Huber ist noch krank. „Mir stehen 19 Spieler zur Verfügung“, so der Übungsleiter. Da nur 16 auf dem Spielberichtsbogen stehen dürfen, hat der Panthercoach die Qual der Wahl, wen er aus dem Kader streicht. (Andreas Daschner)