TuS Fürstenfeldbruck: Zum Auftakt bloß nicht baden gehen gegen Baden-Baden

Von: Andreas Daschner

Aus der Würzburger Umklammerung haben sich die Panther (in Schwarz) erfolgreich befreit. © Peter Weber

Der Gegner heißt zwar Baden-Baden, aber natürlich wollen die Panther alles andere als baden gehen, wenn sie am Samstag in die Drittliga-Saison starten.

Fürstenfeldbruck – Favorit sind die Brucker TuS-Handballer nicht nur, weil die Gäste Aufsteiger sind. Auch der Pokalspielsieg gegen Würzburg vor Wochenfrist hat den Panthern viel Selbstvertrauen gegeben. Spielbeginn im Pantherkäfig ist um 19.30 Uhr. „Man kennt sich“, hatte Martin Wild vor dem Pokalduell gegen Würzburg gesagt. Anders sieht es nur eine Woche später vor dem Liga-Auftakt aus. Da musste der Panthercoach schon ein wenig im Gedächtnis kramen, um sich an den Gegner zu erinnern. Erst eine Spielzeit haben die beiden Teams gemeinsam in der 3. Liga bestritten. Das war 2018/2019, als der TuS am Ende Achter wurde und Baden-Baden als Aufsteiger gleich wieder runter musste.

Bei der Vorbereitung auf das Spiel hatte Wild dann auch mit ein paar Widrigkeiten zu kämpfen. „Es gibt kaum Videomaterial von Baden-Baden“, sagt der Übungsleiter. Zwei Spiele der Badenser hat er dann aber doch noch aufgetrieben – und dabei festgestellt, dass der Gegner am Samstag gar nicht so sehr ein unbeschriebenes Blatt sein wird, wie zunächst gedacht.

TuS-Trainer Wild: „Baden-Baden ist eine eingespielte Truppe“

„Ein Großteil der Spieler der Saison 2018/2019 ist heute noch dabei“, hat Wild erkannt. Das ist aber nicht nur ein Vorteil. „Baden-Baden ist eine eingespielte Truppe“, sagt Wild. Außerdem hat die Sichtung des spärlichen Bildmaterials eine kampfstarke und ausgeglichen besetzte Mannschaft offenbart. Vor allem die Linkshänder der Badenser flößen Wild durchaus Respekt ein. „Die haben gutes Drittliga-Niveau.“

Doch auch wenn Wild von einer kniffligen Aufgabe spricht, sieht er die Rollen klar verteilt: „Baden-Baden will den direkten Wiederabstieg vermeiden, wir wollen an die Pokalränge oben hinschnuppern.“ Zudem baut Wild auf die Zuschauer, von denen durchaus mehr als noch beim Pokalspiel – da waren es nicht einmal 300 – in den Pantherkäfig strömen dürfen. Die Gefühlslage bei den Panthern? Wild: „Das Selbstvertrauen nach dem Sieg im Pokal ist groß, es herrscht einfach nur große Vorfreude auf das Spiel.“ (Andreas Daschner)