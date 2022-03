TuS Fürstenfeldbruck: Das letzte Ligaspiel dient schon als Vorbereitung für den Pokal

Von: Andreas Daschner

Mit einer klaren Vorgabe gehen Trainer Martin Wild (r.) und die Panther in das letzte Ligaspiel. © Peter Weber

Mit einem Sieg im Nachholspiel gegen Neuhausen am Dienstag, 20 Uhr, können die Panther noch Platz drei in der Abschlusstabelle erringen.

Fürstenfeldbruck – Diese moralische Belohnung ist aber nicht der einzige Grund, dass die Brucker TuS-Handballer im Pantherkäfig noch einmal Gas geben werden. Sie wollen für die Pokalspiele im Tritt bleiben. „Für uns ist die Saison noch lange nicht vorbei“, sagt Panthercoach Martin Wild. Die finale Ligapartie gegen Neuhausen sei kein Spiel um die berühmte Goldene Ananas. Den dritten Platz will der Übungsleiter schon alleine deshalb, weil er ihn als gerechtes Endergebnis für die Mühen der Saison sieht.

„Und danach geht es für uns in die Pokalrunde, in der wir immerhin um einen Platz im DHB-Pokal spielen“, so Wild. Wann und wie der Ligapokal konkret ausgetragen wird, entscheidet sich dieser Tage. Zahlreiche Teams hatten für den Wettbewerb gemeldet. Allerdings werden einige der interessierten Verein in Auf- und Abstiegsrunde spielen und somit nicht am Pokal teilnehmen können. Die Panther sind auf jeden Fall dabei und wollen sich gegen Neuhausen für die Partien warm spielen. Das Hinspiel hatte das Wild-Rudel deutlich mit 40:32 gewonnen. (Andreas Daschner)