TuS Fürstenfeldbruck: Selbstbewusste Panther haben vor Spiele-Marathon personelle Luxusprobleme

Von: Andreas Daschner

Brucker Überflieger: Für die Panther (in Schwarz) läuft es derzeit richtig gut. © Peter Weber

Ein volles Programm steht den Handballern des TuS Fürstenfeldbruck bevor. Da trifft es sich gut, dass die Panther gerade in Top-Form sind.

Fürstenfeldbruck – Spaß. Dieses Wort hört man zur Zeit oft, wenn man mit Panthercoach Martin Wild über die laufende Saison spricht. Auch vor dem Spielemarathon mit drei Partien in acht Tagen betont der Übungsleiter die Freude, die die Brucker TuS-Handballer an ihrem Sport haben. Die Vorfreude auf die Spiele am Samstag in Oftersheim und an Allerheiligen gegen Willstätt ist groß. „Derzeit haben alle Spaß am Handball – auch ich als Trainer“, sagt Wild. Dabei hat der Pantherdompteur durchaus mit dem einen oder anderen Problem zu kämpfen. Allerdings mit Luxusproblemen. So findet Wild derzeit eine personelle Situation vor, wie er sie lange nicht mehr gekannt hat. In den vergangenen Spielzeiten fühlte man sich oft an einen heute politisch nicht mehr korrekten Abzählreim erinnert, weil der Panther-Kader durch Verletzungen immer weiter dezimiert wurde. Heute sagt Wild: „Mein Kader wird immer größer.“

Und vor allem: Jede Position funktioniert. Linksaußen Felix Kerst spielt eine Hammersaison, im Rückraum hat Wild die Qual der Wahl aus sieben Spielern. Im Tor erlebt Routinier Michael Luderschmid seinen x-ten Frühling und hat mit Ivan Bilic und Sebastian Allmendinger zwei zuverlässige Vertreter. Und am Kreis tun sich neben Dauerbrenner Julian Prause und Youngster Florian Scheerer nun auch neue Alternativen auf.

Luxusproblem: Zu viele Spieler für den Spieltagskader

In Oftersheim wird erstmals nach seinem Debüt im Pokalspiel Benedikt Damm in einem Ligaspiel das Panthertrikot tragen. Und auch der lange verletzte Cedric Riesner drängt zurück in die Mannschaft. „Ihn werde ich aber erst einmal Spielpraxis in der zweiten Mannschaft sammeln lassen“, sagt Wild. Und obwohl Valentin Schell am Samstag krank fehlen wird, muss Wild Spieler aussortieren, weil sie keinen Platz mehr auf dem Spielberichtsbogen haben. In Oftersheim wird es wohl Ivan Bilic und Ole Schwagerus treffen. Gegen Willstätt könnten es wieder andere sein.

Weil die Panther zudem an der Tabellenspitze stehen, gehen sie mit riesigem Selbstvertrauen in die kommenden Aufgaben – auch wenn Wild beide Partien nicht als Selbstläufer sieht. Sowohl Oftersheim als auch Willstätt haben jüngst den Trainer gewechselt und werden entsprechend motiviert in die Spiele gehen. Mit dem Lauf der jüngsten Partien hofft Wild auch auf die entsprechende Unterstützung der Zuschauer. „Die ist nach Corona nicht mehr selbstverständlich. Wir müssen sie uns wieder erarbeiten“, sagt der Coach. Wie? Mit Handball, der Spaß macht. (Andreas Daschner)