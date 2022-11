TuS Fürstenfeldbruck: Pflichtsieg über den Tabellenletzten wird zur Nervenprobe

Von: Andreas Daschner

Hiergeblieben: Immer wieder rannten sich die Panther (schwarzes Trikot) in der Willstätter Abwehr fest. Hier bleibt Philipp Hlawatsch an seinem Gegenspieler hängen. © Peter Weber

Weil sie eine Viertelstunde lang kein Feldtor zustande brachten, taten sich die Brucker Panther am Ende schwer gegen Liga-Schlusslicht Willstätt.

Fürstenfeldbruck – So ein Spiel dürften die wenigsten Pantherfans schon einmal gesehen haben: Zwar haben die Brucker TuS-Handballer beim 31:28 (20:17) gegen Schlusslicht Willstätt den nächsten Sieg eingefahren. Was sich aber in der Schlussviertelstunde abspielte, entlockte sogar altgedienten Zuschauern ein Kopfschütteln.

Die Uhr in der Halle zeigte die Spielzeit 46:12, Jonas Link hatte gerade zum 30:24 getroffen. Alles schien auf einen lockeren Sieg des Spitzenreiters hinzudeuten. Was in dem Moment keiner in der Halle wusste: Es sollte das letzte Feldtor der Panther in diesem Spiel gewesen sein. Beinahe 14 Minuten lang rannten sie sich in der Willstätter Abwehr fest, scheiterten am Torhüter oder warfen gleich ganz am Tor vorbei. Lediglich Felix Kerst streute per Siebenmeter noch einen Treffer zum 31:28-Endstand ein.

TuS-Keeper Ivan Bilic avanciert zum Mann des Spiels

Dass diese offensiv verheerende Schlussviertelstunde den Panthern nicht zum Verhängnis wurde, war vor allem einem Mann zu verdanken: Torhüter Ivan Bilic. Der Youngster blieb gleich mehrmals gegen alleine vor ihm auftauchende Willstätter Sieger. Immer wieder sah man den großgewachsenen Keeper mit hoch ausgestreckten Armen nach einer Glanzparade jubeln – das Bild des Spiels.

Bilic lieferte aber nicht nur ein Glanzleistung ab, sondern am Ende auch noch ein besonderes Bonmot: „Ich sage immer, einer muss arbeiten. Entweder die Mannschaft trifft vorne und ich halte nichts – oder eben andersrum.“ Dieses Mal war’s andersrum.

Sebastian Meinzer: „Da kann man nicht zufrieden sein“

Die am Ende komplett kaltgestellte Offensive gefiel wiederum Sebastian Meinzer so gar nicht. Trotz des Siegs sagte er: „Da kann man nicht zufrieden sein.“ Dabei knüpfte der Rückraumspieler selbst wieder an seine starke Leistung der Vorwochen an und erzielte sechs Treffer – zusammen mit Alexander Leindl Bestwert bei den Bruckern. Gleichwohl sagte Meinzer: „Schon in den vergangenen Spielen war nicht alles Gold, was glänzte.“

Dass die Panther als Tabellenführer die Partien etwas zu locker nehmen, denkt Meinzer aber nicht. „Ich glaube nicht, dass wir arrogant an die Spiele rangehen.“ Allerdings gebe es einige Punkte, an denen man nun gemeinsam arbeiten müsse. Zeit haben die Panther dafür bis Samstag, wenn es nach Köndringen geht. (Andreas Daschner)