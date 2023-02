TuS siegt klar gegen Oftersheim: Brucker Panther kehren mit neuem Modell zurück in die Erfolgsspur

Von: Andreas Daschner

Fest im Griff hatten die Brucker Panther (schwarze Trikots) das Gäste-Team aus Oftersheim. Das war genau die Reaktion, auf die Mannschaftskapitän Yannick Engelmann (r.) gehofft hatte. © Peter Weber

Nach zwei Niederlagen in Serie haben die Drittliga-Handballer vom TuS Fürstenfeldbruck wieder gewonnen. Zu Hause bezwangen sie die HG Oftersheim.

Fürstenfeldbruck – Die Panther haben die erhoffte Reaktion gezeigt. Und wie! Mit 41:32 (20:14) haben die Brucker TuS-Handballer Oftersheim regelrecht aus der Halle gefegt – und das, obwohl Coach Martin Wild unter der Woche aus beruflichen Gründen gefehlt hatte. Sein Co Hendrik Pleines hatte die Übungseinheiten geleitet. Wild nahm das zum Anlass, gleich eine – natürlich scherzhaft gemeinte – neue Marschrichtung auszurufen: „Wegen mir kann das gerne zum Modell der kommenden Wochen werden: Hendrik macht unter der Woche eine gute Arbeit und ich komme zu den Siegen am Wochenende.“

Ja, man war bei den Panthern wieder zum Feixen aufgelegt. Danach hatte es nach den beiden schwachen Partien gegen Balingen und in Kornwestheim zunächst nicht ausgehen – zumindest nicht von außen. Wild hatte hingegen schnell gemerkt, dass seine Spieler die beiden Pleiten so nicht auf sich sitzen lassen würden. „Direkt nach dem Kornwestheim-Spiel war schon in der Kabine zu merken, dass die Jungs unzufrieden waren. Da haben sie sich schon auf das Spiel gegen Oftersheim eingeschworen.“

Brucker Panther dominieren vor rund 600 Zuschauern

Das bestätigte auch Kapitän Yannick Engelmann – vor allem angesichts der fast 600 Zuschauer im Pantherkäfig. Für selbstverständlich hielt der Spielführer es nämlich nicht, „dass so viele Leute gekommen sind, obwohl wir zwei echt nicht gute Spiele abgeliefert hatten“. Doch gerade deshalb habe man diesen Fans etwas zurückgeben wollen. „Es war sehr wichtig, dass wir wieder zurückkommen und geilen Handball spielen“, sagte Engelmann. Und das habe dann auch fast das ganze Spiel lang „ganz gut geklappt“ – ein Hauch von Understatement.

Denn Oftersheim war mit der Neun-Tore-Niederlage noch gut bedient. Die Gäste konnten in den Schlussminuten noch ein wenig Ergebniskosmetik betreiben, nachdem die Panther zwischenzeitlich schon mit rund einem Dutzend Tore in Führung lagen. Im Angesicht des sicheren Sieges nahmen sie dann den Fuß vom Gas.

Torhüter Sebastian Allmendinger in bestechender Form

Zuvor hatte die gesamte Mannschaft eine starke Präsenz auf dem Spielfeld gezeigt – nicht nur die überragenden Rückraumspieler Engelmann, Alexander Leindl und Sebastian Meinzer, die zusammen satte 21 Tore erzielten. Neben dem Trio galt es noch einen weiteren Spieler aus dem starken Kollektiv hervorzuheben: Torhüter Sebastian Allmendinger zeigte sein bislang stärkstes Spiel im Pantherdress.

„Es hat Spaß gemacht“, sagte der Keeper, der gegen Oftersheim einmal sogar drei freie Würfe in Folge parierte. Ob er ein gutes Gefühl hatte? „Ich habe eigentlich immer ein gutes Gefühl und versuche, mein Bestes zu geben“, sagte Allmendinger. Das ist ihm gelungen – vielleicht auch ein Erfolgsmodell für die kommenden Wochen. (Andreas Daschner)