Glänzender Rückkehrer bei glanzlosem Sieg: Panther schlagen Söflingen

Von: Andreas Daschner

Hinten wie vorne wichtig: Sebastian Meinzer (in Schwarz, rechts) meldete sich mit einer beeindruckenden Vorstellung nach seiner Verletzungspause zurück. © Peter Weber

Die Handballer des TuS Fürstenfeldbruck haben das Drittligaspiel gegen die TSG Söflingen am Ende verdient gewonnen.

Fürstenfeldbruck – Spannender als nötig machten es die Panther bei ihrem 29:25 (15:12)-Sieg gegen Söflingen. Doch als es eng zu werden drohte, meldete sich ein Spieler zurück, der zuletzt lange gefehlt hat: Sebastian Meinzer erzielte seine vier Treffer alle zum besten Zeitpunkt und eröffnet dem TuS damit wieder die Chance auf die Aufstiegsrunde. Weil Pfullingen zeitgleich verlor, sind die Panther nun wieder Zweiter.

Kurz nimmt der Spieler im schwarzen Panther-Trikot Fahrt auf, kreuzt vor dem gegnerischen Tor von links nach rechts. Schlagartig werden die Schritte immer länger. Absprung, dabei eine Drehung zum Tor. Abschluss und der Ball zappelt im Netz. Langjährige Pantherfans kennen diese Szene. Beschrieben ist der dynamische Torwurf von Sebastian Meinzer, der so typisch für den Rückraumspieler ist.

Sebastian Meinzer musste wochenlang verletzt zusehen

Zuletzt waren diese Bilder aber nicht zu sehen. Mehrere Wochen war Meinzer verletzt zum Zuschauen verdammt. Gegen Söflingen feierte er sein Comeback – und das gerade zur rechten Zeit. Denn in der Schlussphase ließen die Brucker TuS-Handballer die Gäste unerwartet wieder ins Spiel kommen.

Ab dem 4:3 durch Stephan Seitz in der 9. Minute lagen die Brucker mehr oder minder deutlich in Führung. Doch in der letzten Viertelstunde der Partie wollte es nicht mehr so recht rund laufen. Zum Teil bis auf zwei Tore kamen die Gäste aus dem Ulmer Stadtteil wieder heran.

Während Panthercoach Martin Wild den Sieg dennoch, „nie so richtig gefährdet“ sah, hat der eine oder andere der knapp 450 Fans auf den Rängen vielleicht feuchte Hände bekommen. Doch genau in dieser Phase drehte Meinzer, der zuvor in der Abwehr eine starke Partie gezeigt hatte, auch im Angriff auf. Mit seinem vierten Tor zum 28:24 war dann auch die Vorentscheidung gefallen.

Sebastian Meinzer: „Ich denke schon, dass ich zufrieden bin“

Trotz seines „sehr gelungenen Comebacks“ (Zitat Wild) gab sich Meinzer anschließend bescheiden. Eine Selbsteinschätzung sei immer schwer, meinte er. „Aber ich denke schon, dass ich zufrieden bin.“ Nach der langen Verletzung sei es kein einfacher Weg gewesen, wieder Handball zu spielen.

Dass die Partie zwischenzeitlich auch über einen holprigen Weg führte, lag nach Meinzers Ansicht an der phasenweise fehlenden Kaltschnäuzigkeit im Abschluss. „Wenn wir es schaffen, cooler zu sein, werden wir auch solche Spiele wieder deutlicher dominieren.“ (Andreas Daschner)