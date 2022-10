Pfullingen patzt - Panther übernehmen Tabellenspitze nach Auswärtssieg in Balingen

Von: Andreas Daschner

Nicht zu stoppen waren die Panther. © Peter Weber

Die Panther haben die Tabellenführung in der 3. Liga übernommen – Dank eines hart erarbeiteten 33:30 (16:15)-Erfolgs in Balingen am Sonntagabend.

Fürstenfeldbruck – Der bisherige Spitzenreiter Pfullingen hat bereits am Samstag sein Heimspiel gegen Oppenweiler verloren. Klar, dass Panthercoach Martin Wild nach dem Sieg zufrieden war – zumal er das erwartet schwere Spiel gesehen hatte. Dass es lange eng blieb lag nicht etwa daran, dass die Brucker übermäßige Probleme mit der Abwehr der Gastgeber hatten. „Wir haben eigentlich immer gute Lösungen gefunden“, sagt Wild. Nur mit der Chancenverwertung haperte es.

Und auch mit der Abwehr konnte Wild – wie schon bei der Niederlage gegen Pfullingen – nicht zufrieden sein. „Das ist momentan ein wenig unsere Baustelle“, sagt er. Zu viele Eins-gegen-eins-Situationen hätten seine Abwehrrecken verloren. Und auch das Timing bei den Hilfestellungen stimmte nicht. „Entweder kam sie zu früh oder zu spät.“

Tore-Werfen ist auf viele Schultern verteilt

Trotz dieser Probleme überwogen am Ende freilich die positiven Aspekte. Und die zeigten, dass die Panther breit aufgestellt sind. Denn außer Felix Kerst mit sieben Toren waren dieses Mal Spieler erfolgreich, die zuletzt nicht (mehr) so sehr als Torjäger geglänzt haben.

Allen voran war das Sebastian Meinzer, der sechs Treffer erzielte. „Er war ja eigentlich eher für die Abwehr vorgesehen“, sagt Wild. Doch dann lief es bei Meinzer auch offensiv richtig gut. Angedeutet hatte er dies phasenweise schon in den zurückliegenden Partien. Nach dem Auftritt in Balingen sagt Wild nun: „Er findet zu seiner alten Stärke zurück.“

Ähnliches gilt auch für Alexander Leindl, ebenfalls sechsfacher Torschütze. Nach seiner langen Verletzungszeit erzielte er in Balingen einige wichtige Treffer. Und auch Florian Scheerer zeigte, dass er mehr als nur Abwehr kann. 40 Minuten lang spielte er am Kreis für den erkrankten Julian Prause. Die Bilanz: fünf blitzsaubere Tore.

Torhüter überzeugt bei Debüt

Erfreulich war außerdem auch das Debüt von Torhüter Sebastian Allmendinger. Der Neuzugang war ebenfalls lange verletzt und konnte bei seinem ersten Auftritt im Panthertrikot mit schönen Paraden überzeugen. „Er war ein wichtiger Faktor im Spiel“, lobte auch Wild.

Am Ende war es einer der üblichen Verdächtigen, der half, den Sieg einzutüten: Yannick Engelmann konnte krank nur wenige Minuten spielen. Die leistete er aber in der hektischen Schlussphase ab und stabilisierte das Brucker Spiel. Wild: „Da hat sich sein Einsatz noch gelohnt.“ (Andreas Daschner)