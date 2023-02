Brucker Panther: Der Torhüter macht in der Abwehrschlacht gegen Willstätt den Unterschied

Handball 3. Liga

Von Andreas Daschner

Es wurde das erwartet schwere Spiel für die Brucker Panther beim TV Willstätt. Am Ende gewann aber doch der Favorit aus Fürstenfeldbruck.

Fürstenfeldbruck – Nach einer Abwehrschlacht klingt die Zahl nicht. 55 Tore haben die Panther und die Gastgeber aus Willstätt erzielt. Und doch: Beim 29:26 (15:15)-Erfolg der Brucker TuS-Handballer dominierten die beiden Abwehrreihen. Zum entscheidenden Mann schwang sich aber einer auf, der hinter der Defensivabteilung steht: Torhüter Sebastian Allmendinger konnte seine Topleistung von vor zwei Wochen gegen Oftersheim über das spielfreie Wochenende konservieren. „Beide Torhüter waren stark“, konstatierte TuS-Coach Martin Wild nach dem Spiel. „Aber in der entscheidenden Phase war unserer der etwas bessere.“

Es waren wichtige Paraden Allmendingers zum richtigen Zeitpunkt, die die Panther in einem wahren Krimi letztlich auf die Siegerstraße brachten. Lange Zeit sah es dabei nach einem echten Herzschlagfinale aus. Denn Willstätt zeigte, dass es in der Rückrunde zu den Teams der Stunde zählt. Unter dem ehemaligen Weltklasse-Kreisläufer Andrej Klimovets trainieren die Baden-Württemberger inzwischen beinahe unter Profibedingungen. Und so war zuletzt nichts mehr vom katastrophalen Saisonstart mit 1:17 Punkten zu sehen – auch gegen die Panther nicht.

Siebter Feldspieler bringt die Brucker auf die Siegerstraße

Die Brucker taten sich jedenfalls reichlich schwer, ihre tabellarische Favoritenrolle auszuspielen. „Wir haben uns an der defensiven 6:0-Abwehr der Willstätter die Zähne ausgebissen“, musste auch Wild zugeben. Die zuletzt so starken Rückraumspieler blieben dieses Mal blass. Und erst einmal liefen die Panther einem Rückstand hinterher. Erst als Wild auf einen siebten Feldspieler umstellte, kämpfte sich seine Truppe heran und konnte mit einem Remis zum Pausentee in die Kabine gehen. Nach dem Seitenwechsel verzichtete Wild dann wieder auf den siebten Mann. „Wir wollten auf unsere eigenen Stärken im Sechs-gegen-sechs bauen“, sagte er – was zwar erst einmal einen Fehlstart und einen neuerlichen Rückstand brachte. Doch im Anschluss entwickelte sich die Partie zu einem echten Thriller. Kein Team konnte sich absetzen, die Führung wechselte gleich mehrfach.

In der Abwehr zeigte der junge Brucker Innenblock mit Florian Scheerer und Cedric Riesner einmal mehr sein Riesentalent. Aber auch die Routiniers Tobias Prestele, Sebastian Meinzer und Johannes Stumpf wussten zu überzeugen. Trotzdem stand es etwa drei Minuten vor dem Ende 26:26. Doch mit dem überragenden Allmendinger im Rücken und drei Toren von Valentin Schell, Alexander Leindl und Riesner fuhren die Panther doch noch den Sieg ein. Am Ende konnte Wild mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden sein – auch wenn er schnaufte: „Das war ein hartes Stück Arbeit.“ (Andreas Daschner)