Zu viele Ausfälle: Panther verlieren das Raubkatzenduell gegen die Rhein-Neckar Löwen II

Von: Andreas Daschner

Angeschlagen: Panther-Torjäger Sebastian Meinzer (schwarzes Trikot) hielt nicht lange durch. © Peter Weber

Bei der 32:38-Niederlage gegen die Rhein-Neckar Löwen gehen den Handballern des TuS Fürstenfeldbruck die Rückraumspieler aus.

Fürstenfeldbruck – Qual ohne Wahl: Eigentlich war Coach Martin Wild davon ausgegangen, dass er gegen die Reserve der Rhein-Neckar Löwen wieder jede Menge Spieler zur Verfügung haben würde. Doch am Ende stand für Panther nur noch eine Rumpftruppe auf dem Feld. Und so setzte es gegen einen Gegner in Top-Verfassung eine klare 32:38 (12:18)-Niederlage.

Vor allem im Rückraum hatte Wild unerwartet mit massiven Problemen zu kämpfen. Ursprünglich war nur davon die Rede, dass Philipp Hlawatsch fehlen würde. Doch dann zerrte sich auch noch Jonas Link im Abschlusstraining die Adduktoren. Dazu gingen Johannes Stumpf und Sebastian Meinzer angeschlagen in die Partie und schieden prompt vorzeitig aus.

Nur drei Rückraumspieler der Panther sind fit

Am Ende standen Wild gerade mal noch drei Rückraumspieler zur Verfügung: Alexander Leindl spielte komplett durch, Manuel Riemschneider und Yannick Engelmann nahezu. „Dabei hätte gerade Alex Leindl Pausen gebraucht“, sagt Wild. Der hatte nämlich nicht seinen allerbesten Tag erwischt und lieferte zahlreiche Fehlwürfe ab.

Dazu kam, dass auch Kreisläufer Julian Prause fehlte, für den aber Florian Scheerer und Benedikt Damm einsprangen und gute Leistungen zeigten. Dennoch war der Aderlass im Rückraum am Ende einfach zu groß. Stumpf und Meinzer merkte man schon vor ihrem Ausfall an, dass sie nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte waren. Die Panther leisteten sich zahlreiche Fehlwürfe und technische Unzulänglichkeiten.

Zu allem Übel spielten sich die Talente der Rhein-Neckar Löwen auch noch früh in einen Rausch. Zwischen der siebten und 13. Spielminute zogen sie von 3:2 auf 7:2 davon. Ein Rückstand, von dem sich die ersatzgeschwächten Panther nicht mehr erholten – ohne das Spiel deswegen abzuschenken, wie Wild betont. „Wir haben nie aufgesteckt, aber es war einfach kein gutes Spiel von uns.“

TuS-Trainer attestiert Junglöwen Zweitliganiveau

Anders die Gäste. „Es hat sich bestätigt, dass sie einige der Top-Talente ihres Jahrgangs in den Reihen haben“, sagt Wild. Die im Internat ausgebildeten Junglöwen waren den Bruckern physisch und auch psychisch schlicht überlegen. „Wenn sie so auftreten, sind sie in der 3. Liga nur schwer zu schlagen“, sagt Wild. Er attestierte der Talentschmiede des Erstligisten an diesem Abend sogar Zweitliganiveau.

Nachdem nie so recht das Gefühl aufkam, dass die Panther die Partie würden drehen können, wechselte Wild in den letzten 20 Minuten viel durch – und gewann dabei noch erfreuliche Erkenntnisse. Cedric Riesner spielte sein erstes Heimspiel nach seiner Verletzungspause – und machte seine Sache gut. Ebenso wie Marco Silvestri und Ole Schwagerus. (Andreas Daschner)