Vier Corona-Ausfälle sind einfach zu viel: TuS Fürstenfeldbruck verliert gegen Oppenweiler

Von: Andreas Daschner

Im Hinspiel konnte Philipp Hlawatsch die Brucker noch zum Sieg werfen. © Peter Weber

Eine Acht-Tore Führung haben die Handballer des TuS Fürstenfeldbruck bei der Niederlage im Auswärtsspiel gegen den HC Oppenweiler aus der Hand gegeben.

Fürstenfeldbruck – So eine Rückfahrt von einem Auswärtsspiel hat Panthercoach Martin Wild in seiner langen Handball-Karriere noch nicht erlebt. Drei Stunden lang sei im Bus kein einziges Wort gefallen. Zu tief saß der Stachel der bitteren 25:26 (18:12)-Niederlage in Oppenweiler, die den Brucker TuS-Handballern den zweiten Tabellenplatz kostet.

„Diese Niederlage tut richtig weh“, sagt Wild. Denn die Panther hatten trotz zahlreicher Ausfälle in den ersten 30 Minuten ihre wohl beste Halbzeit der Saison abgeliefert. Doch am Ende reichten die Kräfte nicht. Die 17:9-Führung kurz vor der Pause schmolz zusammen. Am Ende standen die Panther mit leeren Händen da.

TuS Fürstenfeldbruck reist nur mit Rumpftruppe an

Wild musste einiges improvisieren. Maximilian Horner, Stephan Seitz, Benedikt Hack und Tobias Prestele fehlten wegen Corona, Alexander Leindl ist noch im Aufbautraining und Julian Prause konnte nach überstandener Verletzung die Panther nur wenige Minuten entlasten. „Im Endeffekt haben wir mit sieben Spielern durchgespielt“, sagt Wild. Da alle Linkshänder fehlten, kamen Gianni Huber auf dem rechten Flügel und Philipp Hlawatsch im rechten Rückraum abseits ihrer Stammpositionen zum Einsatz.

Dennoch wirbelten die Panther los, als ob nichts sei. „Unser Matchplan ist voll aufgegangen“, sagt Wild über die erste Halbzeit. Seiner Abwehr bescheinigte er sogar über die komplette Spielzeit eine überragende Leistung. Nur im Angriff wollte es nach dem Seitenwechsel nicht mehr so recht klappen. Und das brach dem TuS schließlich das Genick. „Da haben wir den Kopf und vor allem auch die Kraft verloren“, sagt Wild. Zu früh verlegten sich die Brucker darauf, Kräfte zu schonen und den Vorsprung zu halten.

Oppenweilers Keeper dreht in der 2. Halbzeit auf

Dazu kam, dass die Oppenweiler Defensive nun deutlich besser stand und deren Torhüter Jürgen Müller das seinen Kasten regelrecht vernagelte. Wild überlegte im Nachhinein, was man hätte anders machen können, um den Vorsprung über die Zeit zu retten. So richtig kommt er aber auf keine Lösung. „Als Trainer waren mir halt auch ein Stück weit die Hände gebunden, ich hatte nur wenige Möglichkeiten, taktisch einzugreifen.“ Und so nahm das Verhängnis seinen Lauf.

Einen Vorwurf macht der Coach seiner Truppe nicht. Im Gegenteil: „Insgesamt ziehe ich den Hut vor den Jungs.“ In der Tabelle bringt das den Panthern aber nichts. Weil Pfullingen seine Partie in Neuhausen gewann, rutschen die Panther auf Platz drei zurück. (Andreas Daschner)