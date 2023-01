Eine Krimi zum Jahresauftakt: TuS Fürstenfeldbruck rettet Sieg gegen Neuhausen über die Zeit

Von: Andreas Daschner

Einen harten Kampf lieferten die Gäste aus Neuhausen den Handballern des TuS Fürstenfeldbruck (in Schwarz). Hier wehrt sich Brucks Johannes Stumpf erfolgreich. © Peter Weber

Beinahe hätten die Drittliga-Handballer des TuS Fürstenfeldbruck gegen Neuhausen einen schon sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand gegeben.

Fürstenfeldbruck – Am Ende war Panthercoach Martin Wild zu Scherzen aufgelegt. Schon im Abschlusstraining habe man besprochen, dass der letzte Angriff des Spiels über Ole Schwagerus laufen solle, so Wild. Hintergrund: Schwagerus war es, der die Panther mit dem Tor zum 34:33-Endstand zum Sieg geschossen hatte. Es war sein einziger Treffer im Spiel – und was für ein wichtiger.

Wild musste dann doch zugeben, dass die Auswahl des Schützen nicht seine Taktik war, sondern eher ein glücklicher Zufall. „Trotzdem: Hut ab, dass er den so macht.“ Dabei sah es bei Schwagerus lange Zeit gar nicht so aus, als ob er überhaupt einen machen würde. „Der Rest des Spiels war von mir eher unterdurchschnittlich“, gab der Kreisläufer selbst zu. Doch genau das war es vielleicht, was Schwagerus den entscheidenden Kick gegeben hat. „Ich habe mir gedacht: ich muss den jetzt machen und habe mich noch mal voll reingeworfen und 110 Prozent gegeben.“

Panther mit Ladehemmung in den Schlussminuten

Zum Glück für die Panther. Denn die waren drauf und dran, eine komfortable Führung zu verspielen. Bis etwa zehn Minuten vor Schluss sah es so aus, als ob die Brucker vor gut 600 Zuschauern einen relativ ungefährdeten Sieg einfahren würden. Sogar Keeper Michael Luderschmid beteiligte sich am Toreschießen und traf zweimal ins verwaiste Tor, nachdem die Neuhausener ihren Torhüter bei einer Zeitstrafe für einen weiteren Feldspieler getauscht hatten. Bei ihren Angriffsbemühungen verloren sie den Ball genau an Luderschmid, der sich aus großer Ferne treffsicher zeigte.

Doch in der Schlussphase wollte plötzlich kein Tor mehr fallen. Fünf, sechs Großchancen ließen die Panther liegen. Und plötzlich stand es 33:33. Es folgte der Auftritt von Schwagerus zum 34:33. Aber Neuhausen hatte noch einmal für 30 Sekunden Ballbesitz. Die Abwehr der Panther schien zu halten. Und doch fanden die Gäste noch einmal eine Wurfposition aus dem Rückraum. Allerdings klatschte das Leder an die Latte und dann ins Aus. Der Rest war Brucker Jubel.

Rückkehrer Riesner kommt immer besser in Schwung

Freude herrschte auf Pantherseite aber nicht nur über die zwei wichtigen Punkte zum Jahresauftakt. Auch die Leistung des lange verletzten Cedric Riesner dürfte Wild gefallen haben. Der Defensivspezialist zeigt plötzlich auch Offensivqualitäten und steuerte fünf Treffer zum Sieg bei. Dabei habe er sich nach seiner langen Verletzungspause schwer getan, wieder ins Handballspielen reinzukommen, berichtet Riesner. „Aber mittlerweile denke ich, dass ich auf einem guten Weg bin.“

Dass es gegen Neuhausen noch einmal eng wurde, überraschte den Kreisläufer indessen nicht. „Uns war in der Pause klar, dass sie mit ihrem Tempo im Angriff noch mal rankommen werden“, sagte er. „Am Ende glaube ich aber, dass es doch ein verdienter Sieg für uns ist – auch wenn’s knapp war.“ (Andreas Daschner)