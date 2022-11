TuS Fürstenfeldbruck: Panther erwarten hitziges Spiel bei Kellerkind Köndringen

Von: Andreas Daschner

Teilen

Einschwören auf einen hartes Gegner: In Köndringen müssen die Brucker Panther mit einer aufgeheizten Atmosphäre zurechtkommen. © Peter Weber

Eine aufgeheizte Atmosphäre steht den Brucker Panthern am Samstag bevor. Dann müssen die Drittliga-Handballer bei der SG Köndringen antreten.

Fürstenfeldbruck – Die Panther arbeiten sich in der Tabelle nach oben – zumindest was die Platzierung der Gegner anbelangt. Selbst sind die Brucker TuS-Handballer Spitzenreiter und hatten es zuletzt mit den beiden Schlusslichtern Oftersheim und Willstätt zu tun. Am Samstag reisen sie nun zum Drittletzten Köndringen. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr.

Coach Martin Wild warnt indessen davor, die Platzierung des Gegners als Maßstab zu nehmen. „Die Liga ist sehr ausgeglichen, das hat man auch bei unseren letzten beiden Spielen gesehen.“ Zwar sind die Panther ihrer Favoritenrolle gegen die Kellerkinder gerecht geworden. In beiden Partien taten sich die Brucker aber phasenweise schwer. Gegen Willstätt gelang den Bruckern in der Schlussphase sogar 14 Minuten lang kein Tor aus dem Spiel heraus mehr.

Köndringen: Klein, zweikampfstark und emotional

Köndringen hält Wild für den anspruchsvollsten Gegner des Spielemarathons mit drei Partien in acht Tagen. Zwar ist es lange her, dass beide Teams ihre Kräfte gemessen haben. Dennoch weiß der Panthercoach: „In Köndringen geht es immer sehr hitzig zu.“ Das Videostudium hat dem TuS-Trainer zudem einen kämpferischen Gegner mit einer offensiven Abwehr gezeigt.

„Körperlich sind die Köndringer zwar eher klein, aber zweikampfstark.“ Und nicht zuletzt nehmen die Spieler gerne die Stimmung von den Rängen auf und „kommen über die Emotionen“, so Wild. Deshalb rechnet der Übungsleiter mit einem durchaus hitzigen Spiel.

Comeback von Cedric Riesner steht bevor

Personell muss Wild dieses Mal mit der einen oder anderen Unwägbarkeit leben. Klar ist, dass Florian Scheerer in der Allinger A-Jugend spielen wird. „Das ist schon länger ausgemacht“, sagt Wild. Auch Tobias Prestele wird fehlen, nachdem er gegen Willstätt einen Schlag auf das ohnehin lädierte Sprunggelenk bekommen hat.

Mehr oder minder fraglich sind die Einsätze von Gianni Huber, Felix Kerst, Marco Silvestri und Benedikt Damm. Dafür könnte es ein Comeback geben: Cedric Riesner wird wohl zusammen mit Kapitän Yannick Engelmann die wegen Scheerers Abwesenheit vakante Position in der Abwehrzentrale übernehmen. (Andreas Daschner)