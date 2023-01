Am Kreis dreht sich das Personalkarussell: Panther plagen vor Pfullingen-Spiel Ausfälle

Von: Andreas Daschner

Defensiv-Spezialist mit Offensiv-Auftrag: Torwürfe wie hier wird Abwehrchef Florian Scheerer auch in Pfullingen auspacken müssen. Er soll helfen, die Lücken am Kreis zu schließen, die sich jüngst ergeben haben. © Peter Weber

Es ist die Top-Partie des 18. Spieltags in der 3. Handball-Liga. Der TuS Fürstenfeldbruck muss als Zweiter zum Tabellenvierten VfL Pfullingen.

Fürstenfeldbruck – Gegen Neuhausen hatte Ole Schwagerus vor Wochenfrist noch den entscheidenden Treffer erzielt. Bitter: Bei der siegbringenden Aktion verletzte sich der Kreisläufer am Meniskus. Die schwere der Verletzung ist noch unklar. Beim Spiel in Pfullingen am Samstag um 20 Uhr könnte Schwagerus aber fehlen – nicht der einzige Kreisläufer, auf den Wild verzichten muss.

Bei Benedikt Damm (Fingerbruch) haben sich – ebenso wie bei Torhüter Ivan Bilic Knie) – die Befürchtungen bestätigt: Die Saison der beiden ist nach ihren Operationen beendet. Damm ist damit der zweite Mann am Kreis, der Wild nicht mehr zur Verfügung steht. Nummer drei ist Julian Prause. Der langjährige Panther will sich auf sein Studium fokussieren und steht deshalb nicht mehr zur Verfügung. Große Probleme sieht Wild am Kreis trotz der drei Ausfälle aber nicht. Der Grund: Die Youngster scharren mit den Hufen. Eigentlich sind Cedric Riesner und Florian Scheerer eher für ihre kompromisslose Defensive bekannt. Beide haben aber auch schon bewiesen, dass sie im Angriff ihren Mann stehen können – Riesner zuletzt mit einem starken Auftritt und fünf Toren beim Sieg gegen Neuhausen. Scheerer hatte in der Partie dreimal getroffen.

Zweitbester Angriff der Liga wird den TuS Fürstenfeldbruck fordern

Aber nicht nur vorne, sondern auch in der Abwehr wird auf das Duo Schwerstarbeit zukommen. Denn nach Wilds dafürhalten treffen die Panther in Pfullingen auf den derzeit stärksten Rückraum der Liga. „Lukas Fischer ist unglaublich spielstark, Felix Zeiler hat den schnellsten ersten Schritt der Liga und Niklas Roth ist der beste Schütze der Liga“, zählt Wild auf. Die puren Zahlen bestätigen ihn. Das Trio hat fast die Hälfte aller Pfullinger Tore erzielt. Und die Baden-Württemberger stellen mit 562 Toren immerhin den zweitbesten Angriff der Liga.

Dass Wild am Samstag seine defensivere Abwehrvariante im Vergleich zum Neuhausen-Spiel stabilisieren will, liegt indessen aber nicht nur am offensivstarken Gegner. „Unser Ziel ist es zwar, unter die ersten Vier zu kommen und uns für den DHB-Pokal zu qualifizieren“, sagt der Pantherdompteur. Gleichzeitig will er aber auch seine junge Mannschaft perspektivisch weiterentwickeln. Neben der Abwehr gehört dazu auch mehr Spielzeit für Akteure aus der zweiten Reihe. (Andreas Daschner)