Duell der dominanten Defensivspezialisten: Brucker Panther müssen nach Pforzheim

Von: Andreas Daschner

Teilen

Einschwören auf einen hartes Gegner. © Peter Weber

Zwei der besten Abwehrreihen in der 3. Handball-Liga treffen beim Spiel des TuS Fürstenfeldbruck bei der SG Pforzheim aufeinander.

Fürstenfeldbruck – Gerade einmal 320 Gegentore haben die Panther in dieser Saison kassiert – obwohl die Brucker TuS-Handballer nicht immer mit ihrer Abwehrarbeit zufrieden waren. Lediglich Kornwestheim (314) und Pforzheim (319) sind beim Toreverhindern noch erfolgreicher. Am Samstag reisen die Panther nun nach Pforzheim zum Duell der Defensivspezialisten.

In der vergangenen Spielzeit nahmen die Baden-Württemberger noch an der Aufstiegsrunde teil. Heuer stehen sie bislang mit 12:10 Punkten nur auf Rang sieben in der Tabelle. Für Brucks Coach Martin Wild ist das aber kein Zeichen Pforzheimer Schwäche, sondern vielmehr ein Beleg, wie stark und ausgeglichen die 3. Liga in dieser Spielzeit ist. Denn die Pforzheimer haben gegenüber dem Vorjahr einen kaum veränderten Kader und sind top besetzt, so Wild.

TuS-Trainer Martin Wild schwärmt von Pforzheims Keeper

„Pforzheim hat einen sehr ausgeglichenen Kader“, weiß der Brucker Übungsleiter. Das sieht man auch daran, dass sich zwar kein Spieler unter den besten Torjägern findet. Dafür haben aber aber satte zehn Akteure mehr als 20 Tore auf dem Konto. Vor allem Pascal Kirchbauer mit seinem Schlagwurf und der spielstarke Julian Broschwitz beeindrucken Wild.

Und dann ist da auch noch Bastian Rutschmann. Der mittlerweile 40 Jahre alte Torhüter hat eine lange Profikarriere hinter sich. Für Göppingen, Balingen, die Rhein-Neckar Löwen und den Bergischen HC war Rutschmann in der 1. Bundesliga aktiv. Mit Göppingen gewann er zudem dreimal den EHF-Pokal. Trotz seines nicht mehr ganz jugendlichen Alters bezeichnet Wild ihn als „den vielleicht herausragenden Torhüter der 3. Liga“. Und der kann auch noch auf eine extrem bissige Abwehr bauen. „Aber wir hatten bislang selten Probleme im Angriff“, sagt Wild. 366 Panther-Treffer bedeuten die zweitbeste Offensive der Liga. „Es wird spannend, wie wir uns gegen eine solche Abwehr schlagen“, sagt Wild. Eventuell mit siebtem Feldspieler. „Diese Option halte ich mir offen.“ (Andreas Daschner)