Brucker Panther gehen ausgeruht ins Duell mit den Spätstartern der Saison

Von: Andreas Daschner

Ein harter Kampf war bereits das Hinspiel, das die Brucker um Johannes Stumpf (schwarzes Trikot) knapp gewannen. Seitdem hat Willstätt deutlich zulegelegt. © Peter Weber

Die Drittliga-Handballer des TuS Fürstenfeldbruck treffen in Willstätt auf wieder erstarkte Gastgeber und eine beeindruckende Zuschauerkulisse.

Fürstenfeldbruck – Eine Woche hatte die 3. Liga zuletzt pausiert. „Das hat uns gut getan“, sagt Panthercoach Martin Wild. Er kann auch eine ausgeruhte Truppe brauchen, denn am Samstag, 20 Uhr, müssen seine Brucker TuS-Handballer in Willstätt antreten. Das einstige Schlusslicht hat mittlerweile die sportliche Wende geschafft. Mit 31:28 hatten die Brucker im Hinspiel die Oberhand behalten. Es waren die Minuspunkte 16 und 17 für Willstätt, das bis dahin nur ein Remis am ersten Spieltag auf der Habenseite verbuchen hatte können. „Aber schon gegen uns haben sie gezeigt, dass sie keine Mannschaft sind, die ernsthaft etwas mit dem Abstieg zu tun haben dürfen“, sagt Wild.

Und in der Tat starteten die Willstätter nach der Niederlage im Pantherkäfig eine Aufholjagd. 15:9 Punkte haben sie seitdem gesammelt und stehen damit auf Rang elf. Wäre nicht der katastrophale Start gewesen, würde Willstätt wohl auf dem Kurs liegen, wo Wild die Baden-Württemberger angesichts des Kaders sieht: „Sie sind eigentlich ein Team für einen der ersten sieben Tabellenplätze.“

TuS-Coach Martin Wild erwartet „einen heißen Tanz und intensives Spiel“

So aber waren die Willstätter angesichts ihrer sportlichen Möglichkeiten die Enttäuschung der Hinrunde. Einen Makel, den sie nun auch versuchen werden, gegen die Brucker zu korrigieren. Wild jedenfalls erwartet „einen heißen Tanz und ein intensives Spiel“. Die Hausherren sind bekannt für ihre robuste Spielweise, dazu kommen eine extrem defensive und unangenehm zu spielende Abwehr und nicht zuletzt ein lautstarkes Publikum. „Willstätt hatte zuletzt immer um die 1000 Fans in der Halle, das werden sie auch gegen uns wieder haben“, glaubt Wild.

Der Panthercoach kann aber personell wieder fast aus dem Vollen Schöpfen. Außer den Langzeitverletzten Ivan Bilic und Benedikt Damm sowie Ole Schwagerus, für den ein Einsatz noch zu früh kommt, sind am Samstag wohl aller Panther an Bord. Auch Michael Luderschmid (Rücken) und Florian Scheerer (krank), wie Wild sagt: „Ich gehe davon aus, dass wir sie bis dahin hinbekommen.“ Und auch auf der zuletzt arg gerupften Flügelposition gibt es Entlastung. Valentin Schell und Torjäger Felix Kerst sind aus dem Lazarett zurück. (Andreas Daschner)