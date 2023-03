Der ungeplante Held des Spiels: Manuel Riemschneider führt Brucker Panther zum Sieg über Köndringen

Von: Andreas Daschner

Mit Vollgas zu 13 Toren: Manuel Riemschneider (schwarzes Trikot) ließ seine Gegenspieler ein ums andere Mal schlecht aussehen und war der herausragende Panther gegen Köndringen. © Tanja Eikerling

Die Brucker Panther wurden ihrer Favoritenroll gegen Köndringen gerecht. Auch weil ein Spieler aufdrehte, den kaum jemand auf der Rechnung hatte.

Fürstenfeldbruck – Geplant war es so nicht, dass Manuel Riemschneider gegen das Schlusslicht Köndringen jede Menge Spielzeit bekommt. „Aber warum sollte ich ihn auswechseln, wenn er so ein Spiel macht?“, stellte Panthercoach Martin Wild nach dem Spiel eine eher rhetorische Frage. Am Ende hatte Riemschneider 13 Tore auf dem Konto, mit denen er die Brucker TuS-Handballer zu einem klaren 31:22 (16:13)-Erfolg geführt hatte.

Immer wieder jubelte Riemschneider mit geballter Faust – egal ob nach einem seiner sechs verwandelten Siebenmeter (Wurfquote: 100 Prozent) oder seiner sieben Treffer aus dem Spiel heraus. Auf dem Rückweg in die Abwehr gab’s meistens noch ein Abklatschen mit dem rechten Verteidiger – zumeist Tobis Prestele, in der Schlussphase auch mal Lazarett-Rückkehrer Ole Schwagerus. Riemschneider hatte sichtlich Spaß an seinem starken Auftritt gegen Köndringen – und zwar quasi auf Befehl.

Riemschneiders Auftrag: „Raus gehen und Spaß haben“

„Genau das hat Co-Trainer Hendrik Pleines zuvor zu mir gesagt: Ich soll rausgehen und Spaß haben.“ Hat funktioniert. Und je mehr Spaß der gebürtige Eichenauer auf dem Feld hatte, desto mehr Spaß machte er auch den Zuschauern – mit knallharten Rückraum-Raketen in den Torwinkel, aber auch mit dem einen oder anderen etwas kuriosen, vielleicht auch glücklichen Treffer. Aber egal ob Glück oder nicht: Am Ende stand die bisherige Bestleistung in dieser Saison für Riemschneider auf dem Statistikbogen.

Dabei lief es zu Beginn des Spiels noch nicht so überragend für die Panther. Zeitweise lagen sie sogar mit ein bis zwei Toren in Rückstand. „In den ersten zehn bis 15 Minuten sind wir ein bissl geschwommen“, musste Riemschneider zugeben. Der ebenfalls saustarke Torhüter Michael Luderschmid musste mit drei, vier Paraden Schlimmeres verhindern. „Da hätten wir auch höher hinten liegen können“, sagt Riemschneider – auch weil die Panther im Abschluss die eine oder andere Chance liegen gelassen haben.

Vorentscheidung fällt direkt nach dem Seitenwechsel

Bis zur Halbzeit stabilisierten sich die Brucker Leistungen aber, und es ging mit einer Drei-Tore-Führung in die Pause. Und nach dem Seitenwechsel folgte eine Viertelstunde, die Coach Wild als „die beste Phase unseres Spiels“ lobte. Die Brucker übernahmen das Kommando und bauten ihren Vorsprung bis auf zehn Tore aus. Die Gäste aus Köndringen sahen da oftmals nur noch die Hacken der Brucker Spieler – die Vorentscheidung.

„Da hat sich sich Breite unsere Kaders ausbezahlt“, sagt Riemschneider. Denn während Köndringen nur mit einem dünnen Elf-Mann-Kader angereist war, konnten die Panther über 60 Minuten durchwechseln und Vollgas geben. Nur einer brauchte an diesem Abend scheinbar kaum eine Verschnaufpause: Manuel Riemschneider. (Andreas Daschner)