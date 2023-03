Handball kompakt: Weckruf für Unterpfaffenhofens Männer vor dem Meisterschaftsfinale

Augen zu und durch: Schön anzuschauen war das Duell zwischen Gröbenzell und Partenkirchen zwar nicht. Die zwei Punkte im Rennen um die Meisterschaft nimmt die HSG (in Blau) aber gerne mit. © Peter Weber

Nicht schön aber erfolgreich: So lassen sich die Auftritte des SC Unterpfaffenhofen und der HSG Gröbenzell am vergangenen Wochenende zusammenfassen.

Landkreis – Wieder im Gleichschritt marschieren die Männer des SC Unterpfaffenhofen und der HSG Gröbenzell in ihren Ligen vorneweg. Die Germeringer mussten bei ihrem Auswärtsauftritt aber weitaus härter kämpfen als erwartet.

Bezirksoberliga

SG Kaufbeuren - SC Unterpfaffenhofen 20:23 – Auch in ihrem 15. Pflichtspiel haben die Männer des SC Unterpfaffenhofen ihren Platz an der Sonne verteidigt. Und das, obwohl sie den Beginn in Kaufbeuren komplett verschlafen hatten. Nach acht Minuten lagen die Germeringer bereits mit fünf Tore beim Tabellenachten zurück. Ein Time-Out brachte etwas Ruhe ins Spiel der Gäste und kurz vor der Pause gelang ihnen sogar der Ausgleich. Zwar musste der SCU noch das 11:12 vor dem Halbzeitpfiff hinnehmen, aber jetzt waren die Männer von Trainer Lukas Donaubauer im Spiel. Ihrer Favoritenrolle konnten sie aber auch im zweiten Durchgang nur teilweise gerecht werden. Noch in der 50. Minuten waren beide Teams mit 18:18 gleichauf. Doch ein Fünf-Tore-Lauf der Gäste bis zur 57. Minute brachte schließlich die Entscheidung. Für Donaubauer war der unerwartet knappe Sieg ein Wachrüttler zur rechten Zeit. Denn am kommenden Wochenende steht das vielleicht schon Meisterschaftsentscheidende Derby gegen den Tabellenzweiten HSG Würm-Mitte an.

Bezirksliga

HSG Gröbenzell - TSV Partenkirchen 29:20 – Mit einem auch in der Höhe verdienten Heimsieg gegen den TSV Partenkirchen ist die HSG weiter im Rennen um die Meisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksoberliga. Während die Gäste versuchten, durch Härte zum Erfolg zu kommen, setzte die Mannen von Spielertrainer Daniel Eldersch auf hohes Tempo und konzentrierte Abwehrarbeit. Doch weil das Schiedsrichtergespann immer wieder umstrittene und viel diskutierte Entscheidungen fällte, kam ein Spielfluss nur schwer zustande. Doch letztendlich setze sich die Heimmannschaft durch und konnte zwei weitere Punkte verbuchen. Gröbenzells Trainer Daniel Eldersch verteilte gute Noten an Torwart Nathanael Scheutz, der neben seinen wichtigen Paraden auch ein verbaler Antreiber seinen Kollegen war, sowie die Torschützen Timo Putz und Lukas Romanow (jeweils sechs Tore), Daniel Sattler (fünf Tore) sowie Kilian Hennig (vier Tore). Am Sonntag geht es im Heim-Derby gegen den Nachbarn TSV Gilching II.

TSV Mindelheim - SC Unterpfaffenhofen II 30:27 – Mit der Niederlage gegen den TSV Mindelheim hat die Reserve des SC Unterpfaffenhofen das Saisonziel Aufstiegsrelegation so gut wie verspielt. Trotz permanenter Führung im ersten Spielabschnitt schafften es die Gäste nicht, Ruhe in ihr Spiel zu bringen. Erschwerend kam hinzu, dass bereits in der 10. Minute SCU-Rückraumspieler Zacharias Flierl für ein unnötiges regelwidriges Eingreifen bei einem Mindelheimer Gegenstoß die rote Karte sah. Als sich dann mit Benedikt Schreiner ein weiterer Spieler aus dem Rückraum so schwer verletzte, dass ein weiteres Mitwirken nicht möglich war, lagen die Vorteile klar beim Gastgeber. Das Spiel gegen die körperlich überlegende Mindelheimer Abwehr kostete viel Kraft, die den Gästen kurz vor Schluss zusammen mit der Konzentration fehlte. Rehabilitieren können sich die Germeringer bereits am kommenden Wochenende gegen die HSG Würm-Mitte II. (Wolfgang Eichmann)