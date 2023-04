Die zweite Hürde zur 2. Bundesliga: Der HCD Gröbenzell muss zum Rostocker HC

Wollen wieder jubeln: Die Handballerinnen vom HCD Gröbenzell. Hier springt Belen Gettwart nach dem Sieg über den Frankfurter HC Jana Epple in die Arme. © Tanja Eikerling

Ein weiterer Sieg und der HCD Gröbenzell steht schon fast in der 2. Bundesliga. Doch die Hürde beim Rostocker HC ist hoch.

Gröbenzell – Den ersten Schritt in Richtung 2. Bundesliga haben die Handballerinnen des HCD Gröbenzell vor zwei Wochen beim Frankfutert HC mit einem ungefährdeten 29:23-Sieg gemacht. Am Samstag steht das zweite Qualifikationsspiel beim Rostocker HC an. Anwurf in der Fiete-Reder-Halle ist um 19.30 Uhr. Diesmal fahren die Gröbis mit der Bahn nach Rostock. Los geht’s am Samstagfrüh um 8 Uhr, zurück dann am Sonntagvormittag.

Stefan Weidinger: „Wir sind bisher auswärts ungeschlagen“

Die Gastgeber haben bereits zwei Quali-Begegnungen hinter sich. Nach dem 30:27-Auftaktsieg bei der HSG Freiburg verlor die Mannschaft von Trainer Dominic Buttig am vergangenen Wochenende in der Melsunger Stadtsporthalle bei der SG Kirchhof mit 23:33. Keine Spielerin habe ihr wahres Leistungsvermögen abrufen können, zeigte sich Buttig von der Leistung seiner Truppe enttäuscht. Doch der Rostocker Coach gab sich kämpferisch: „Wir haben jetzt zwei Heimspiele vor der Brust, sodass für unser großes Ziel noch alles drin ist.“

HCD-Trainer Stefan Weidinger erwartet ein kampfbetontes und leidenschaftliches Spiel. Nach dem Sieg in Frankfurt/Oder fahren die Gröbenzellerinnen mit dem nötigen Selbstvertrauen nach Rostock. „Wir sind bisher auswärts ungeschlagen“, sagt Weidinger und bezieht dabei auch die Ligaspiele mit ein. „Rostock hat daheim alles gewonnen. Eine Serie wird also reißen“, meint der Gröbenzeller Coach.

Der HCD fährt mit vollem Kader nach Rostock

In den zwei Wochen akribischer Vorbereitung auf das Spiel haben Trainer und Mannschaft die Spiele ihrer Konkurrenten verfolgt. „Ich habe Video-Zusammenschnitte gemacht, die wir uns vor dem Training angeschaut und besprochen haben“, berichtet Weidinger. Zudem habe man auch noch das Frankfurter Spiel aufgearbeitet. „Da leisteten wir uns in der zweiten Halbzeit doch einige Fehler. Die gilt es, abzustellen“, sagt Weidinger.

Der Kader bereitet dem HCD-Trainer keine Probleme. Alle Spielerinnen können die Reise nach Rostock antreten. „Wenn es uns gelingt, die Ex-Nationalspielerin Nele Reimer in den Griff zu kriegen, dann haben wir eine Chance“, sagt Weidinger. „Wenn die zweimalige DHB-Pokalspielerin und Ex-Bundesligaspielerin jedoch nicht zu stoppen ist, wie im Spiel in Freiburg, als sie neun Tore erzielte, dann wird es schwierig für uns.“ (Dieter Metzler)